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土地共享申請續來 且先解決交通問題

地產 14:00 2021/08/07

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再有發展商遞交土地共享先導計劃申請，而且規模越來越大，發展局已接獲的3宗申請，共提供近1.8萬個房屋單位，相信申請陸續有來，但部分項目位置面對交通配套等問題，仍需要加快去改善。

  • 土地共享先導計劃3申請涉1.8萬伙
  • 逾5,000伙私人住宅2031年落成
  • 大埔元朗兩區部份交通問題嚴重

繼南豐大埔露輝路及汀角路兩個地盤後，發展局昨公布，再接獲兩宗土地共享申請，分別位於大埔及元朗，而且次是規模相當較大，三幅土地提供多達1.8萬單位，當中私樓部份佔5,603伙，僅及私宅土地供應全年目標1.29萬伙的43%，未見有大幅增加私樓供應，且發展年期長，以上述最新申請的大埔及元朗地為例，預計落成日期為2031年，相信對短期內私樓樓價影響有限。

但今次有大型項目申請，無疑對市場釋出利好訊號，相信計劃對於土地持有人仍有一定的吸引力，而政府亦可以藉此再加快增加房屋供應的進度，幫助基層解決住屋問題。

此外，更重的的是，這些土地普遍遠離市中心及鐵路站，突然間要增加大量的房屋單位及人口，交通配套未必能夠負荷。以早前南豐的汀角路申請為例，汀角路長期都有塞車的問題。

至於今次恒地（00012）及會地的大埔林村附近用地申請個案，同樣有交通擠塞的問題，每逢農曆新年假期節日尤甚，在區內突增多逾萬個單位，要容納多逾3萬人口，並非是易事，亦隨時引起區內居民不滿，這些都是政府當局需要加快改善的問題，以便房屋供應能順利興建。

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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