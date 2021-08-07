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監管陰霾籠罩 國策市下怎部署？

名家專區 2021/08/07

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中港股市近月備受監管陰霾困擾，先有滴滴（美：DIDI）赴美上市觸動中央神經，令監管部門進一步加強規管科網公司，引發科技股跌浪，其後再有監管部門一紙禁令，導致教育股近乎沒頂。

除了上述科技及教育兩個重災區

...

撰文 : 謝智聰

欄名 : 交易講場

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