監管陰霾籠罩 國策市下怎部署？ 名家專區 2021/08/07 分享： 中港股市近月備受監管陰霾困擾，先有滴滴（美：DIDI）赴美上市觸動中央神經，令監管部門進一步加強規管科網公司，引發科技股跌浪，其後再有監管部門一紙禁令，導致教育股近乎沒頂。 除了上述科技及教育兩個重災區 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 謝智聰 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 快手將公布季績 股價續創新低 2021/08/06 快手將公布季績 股價續創新低 交易講場 - 大行降阿里目標價 關注阿里雲收入放緩 2021/08/05 大行降阿里目標價 關注阿里雲收入放緩 交易講場 - 理想汽車來港招股 7月銷量跑贏蔚來 2021/08/04 理想汽車來港招股 7月銷量跑贏蔚來 交易講場 - 車股成國策贏家 比亞迪刀片電池受捧 2021/08/03 車股成國策贏家 比亞迪刀片電池受捧 交易講場 - 投資主題轉變？ 外資學懂買國策股 2021/08/02 投資主題轉變？ 外資學懂買國策股 中國 股票 板塊 教育股 政府政策 比亞迪股份（01211） 寧德時代（深：300750） 新能源 人民幣 貴州茅台（滬：600519）