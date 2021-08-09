曾淵滄：要有更多競爭，反壟斷才會平息！ 財金猛人追蹤 08:22 2021/08/09 分享： 內地加強監管，星級名家曾淵滄在接受《投資理財周刊》專訪時認為，多個行業出事皆有一個共通點，正是：「忘記初心！」他提到，炒股票除了要注意經濟形勢，還要從政治角度去理解。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 曾淵滄 受監管行業「忘記初心」 兵荒馬亂揀避險收息股 今日 曾淵滄 受監管行業「忘記初心」 兵荒馬亂揀避險收息股 你可能感興趣 曾淵滄 受監管行業「忘記初心」 兵荒馬亂揀避險收息股 今日 00:01 曾淵滄 受監管行業「忘記初心」 兵荒馬亂揀避險收息股 最新專欄文章 【名家看監管】基金名家李浩德：今年投資要跟政策走！（附名家揀股心法） 今日 【名家看監管】基金名家李浩德：今年投資要跟政策走！（附名家揀股心法） 【名家評國策】曾淵滄：唔俾補習係大改革！ 2021/08/07 【名家評國策】曾淵滄：唔俾補習係大改革！ 【電子消費券】未能出外旅行？名家鄭子豐：刺激本地消費！（附名家國策點評） 2021/08/07 【電子消費券】未能出外旅行？名家鄭子豐：刺激本地消費！（附名家國策點評） 【名家看車股】晶片荒誰受累？瑞銀胡一帆：汽車業衝擊最嚴重！（附名家國策點評） 2021/08/05 【名家看車股】晶片荒誰受累？瑞銀胡一帆：汽車業衝擊最嚴重！（附名家國策點評） 【名家看內房】恒大「大到不能倒」？曾淵滄：賣資產還債！ 2021/08/05 【名家看內房】恒大「大到不能倒」？曾淵滄：賣資產還債！ 外賣 疫情 股票 經濟 曾淵滄 政治 反壟斷 習近平 恒生指數 中國