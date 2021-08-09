紐元 目標調升至73美仙

新西蘭第二季失業率急降至4%的疫前水平，加上當地通脹率高企3.3%，以及樓市十分熾熱，現從紐元利率期貨價格變化顯示，對於本月18日議息會議，市場對紐央行加息已是共識。不單如此，市場還估繼本月加息後，到

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