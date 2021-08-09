紐元 目標調升至73美仙 名家專區 2021/08/09 分享： 新西蘭第二季失業率急降至4%的疫前水平，加上當地通脹率高企3.3%，以及樓市十分熾熱，現從紐元利率期貨價格變化顯示，對於本月18日議息會議，市場對紐央行加息已是共識。不單如此，市場還估繼本月加息後，到 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 本周焦點 看美國通脹 今日 本周焦點 看美國通脹 歐元 1.17至 1.2美元之間上落 今日 歐元 1.17至 1.2美元之間上落 英鎊 有力重上1.4美元 今日 英鎊 有力重上1.4美元 日圓 暫徘徊108.5至110.5 今日 日圓 暫徘徊108.5至110.5 澳元 削買債計劃未變 今日 澳元 削買債計劃未變 你可能感興趣 本周焦點 看美國通脹 今日 01:00 本周焦點 看美國通脹 歐元 1.17至 1.2美元之間上落 今日 01:00 歐元 1.17至 1.2美元之間上落 英鎊 有力重上1.4美元 今日 01:00 英鎊 有力重上1.4美元 最新專欄文章 本周焦點 看美國通脹 今日 本周焦點 看美國通脹 加元 支持位1.26 今日 加元 支持位1.26 澳元 削買債計劃未變 今日 澳元 削買債計劃未變 日圓 暫徘徊108.5至110.5 今日 日圓 暫徘徊108.5至110.5 英鎊 有力重上1.4美元 今日 英鎊 有力重上1.4美元 美滙指數 美滙 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 美國聯儲局 外滙貨幣