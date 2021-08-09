  • 27°C
香港時間 : 2021809日 (週一) 01:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

紐元 目標調升至73美仙

名家專區 2021/08/09

分享：

新西蘭第二季失業率急降至4%的疫前水平，加上當地通脹率高企3.3%，以及樓市十分熾熱，現從紐元利率期貨價格變化顯示，對於本月18日議息會議，市場對紐央行加息已是共識。不單如此，市場還估繼本月加息後，到

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

相關文章

本周焦點 看美國通脹
今日
本周焦點 看美國通脹
歐元 1.17至 1.2美元之間上落
今日
歐元 1.17至 1.2美元之間上落
英鎊 有力重上1.4美元
今日
英鎊 有力重上1.4美元
日圓 暫徘徊108.5至110.5
今日
日圓 暫徘徊108.5至110.5
澳元 削買債計劃未變
今日
澳元 削買債計劃未變

你可能感興趣

本周焦點 看美國通脹
今日 01:00
本周焦點 看美國通脹
歐元 1.17至 1.2美元之間上落
今日 01:00
歐元 1.17至 1.2美元之間上落
英鎊 有力重上1.4美元
今日 01:00
英鎊 有力重上1.4美元

最新專欄文章

本周焦點 看美國通脹
今日
本周焦點 看美國通脹
加元 支持位1.26
今日
加元 支持位1.26
澳元 削買債計劃未變
今日
澳元 削買債計劃未變
日圓 暫徘徊108.5至110.5
今日
日圓 暫徘徊108.5至110.5
英鎊 有力重上1.4美元
今日
英鎊 有力重上1.4美元
美滙指數 美滙 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 美國聯儲局 外滙貨幣

上一篇文章

加元 支持位1.26
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版