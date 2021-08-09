加元 支持位1.26 名家專區 2021/08/09 分享： 美加邊境於今天重開，接種了疫苖人士可自行進出，這標誌住加拿大經濟活動已大致回復正常。近日變種Delta病毒雖於美國肆虐，使當地新增確診人數激增，但加拿大異於美國，其疫苗接種比率逾7成，比英國還高。所以 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 本周焦點 看美國通脹 今日 本周焦點 看美國通脹 歐元 1.17至 1.2美元之間上落 今日 歐元 1.17至 1.2美元之間上落 英鎊 有力重上1.4美元 今日 英鎊 有力重上1.4美元 日圓 暫徘徊108.5至110.5 今日 日圓 暫徘徊108.5至110.5 澳元 削買債計劃未變 今日 澳元 削買債計劃未變 你可能感興趣 本周焦點 看美國通脹 今日 01:00 本周焦點 看美國通脹 歐元 1.17至 1.2美元之間上落 今日 01:00 歐元 1.17至 1.2美元之間上落 英鎊 有力重上1.4美元 今日 01:00 英鎊 有力重上1.4美元 最新專欄文章 本周焦點 看美國通脹 今日 本周焦點 看美國通脹 紐元 目標調升至73美仙 今日 紐元 目標調升至73美仙 澳元 削買債計劃未變 今日 澳元 削買債計劃未變 日圓 暫徘徊108.5至110.5 今日 日圓 暫徘徊108.5至110.5 英鎊 有力重上1.4美元 今日 英鎊 有力重上1.4美元 美滙指數 美滙 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 美國聯儲局 外滙貨幣