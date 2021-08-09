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加元 支持位1.26

名家專區 2021/08/09

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美加邊境於今天重開，接種了疫苖人士可自行進出，這標誌住加拿大經濟活動已大致回復正常。近日變種Delta病毒雖於美國肆虐，使當地新增確診人數激增，但加拿大異於美國，其疫苗接種比率逾7成，比英國還高。所以

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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