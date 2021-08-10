【名家看車股】曾淵滄：唔知最後邊個跑出 電動車股買齊晒！（附名家投資心法） 名家專區 07:25 2021/08/10 分享： 內地監管政策連番出台，教育行業被監管當局祭出新條例規管，嚴禁教育機構資本化運作，以減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔，導致教育股遭洗倉式下跌。其後，官媒一度批評遊戲為「精神鴉片」，不過其後刪除有關字眼，亦令遊戲股震盪。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 曾淵滄 受監管行業「忘記初心」 兵荒馬亂揀避險收息股 2021/08/09 曾淵滄 受監管行業「忘記初心」 兵荒馬亂揀避險收息股 恒指改革手腳慢 否則一早升穿3萬？ 2021/08/09 恒指改革手腳慢 否則一早升穿3萬？ 曾淵滄：要有更多競爭，反壟斷才會平息！ 2021/08/09 曾淵滄：要有更多競爭，反壟斷才會平息！ 【名家評國策】曾淵滄：唔俾補習係大改革！ 2021/08/07 【名家評國策】曾淵滄：唔俾補習係大改革！ 【名家看內房】恒大「大到不能倒」？曾淵滄：賣資產還債！ 2021/08/05 【名家看內房】恒大「大到不能倒」？曾淵滄：賣資產還債！ 你可能感興趣 曾淵滄 受監管行業「忘記初心」 兵荒馬亂揀避險收息股 00:01 2021/08/09 曾淵滄 受監管行業「忘記初心」 兵荒馬亂揀避險收息股 恒指改革手腳慢 否則一早升穿3萬？ 00:01 2021/08/09 恒指改革手腳慢 否則一早升穿3萬？ 曾淵滄：要有更多競爭，反壟斷才會平息！ 19:06 2021/08/09 曾淵滄：要有更多競爭，反壟斷才會平息！ 最新專欄文章 曾淵滄：要有更多競爭，反壟斷才會平息！ 2021/08/09 曾淵滄：要有更多競爭，反壟斷才會平息！ 【名家看監管】基金名家李浩德：今年投資要跟政策走！（附名家揀股心法） 2021/08/09 【名家看監管】基金名家李浩德：今年投資要跟政策走！（附名家揀股心法） 【名家評國策】曾淵滄：唔俾補習係大改革！ 2021/08/07 【名家評國策】曾淵滄：唔俾補習係大改革！ 【電子消費券】未能出外旅行？名家鄭子豐：刺激本地消費！（附名家國策點評） 2021/08/07 【電子消費券】未能出外旅行？名家鄭子豐：刺激本地消費！（附名家國策點評） 【名家看車股】晶片荒誰受累？瑞銀胡一帆：汽車業衝擊最嚴重！（附名家國策點評） 2021/08/05 【名家看車股】晶片荒誰受累？瑞銀胡一帆：汽車業衝擊最嚴重！（附名家國策點評） 人物專訪 碳中和 電動車 遊戲 曾淵滄 板塊 品牌 行業