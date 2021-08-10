【名家看車股】曾淵滄：唔知最後邊個跑出 電動車股買齊晒！（附名家投資心法）

內地監管政策連番出台，教育行業被監管當局祭出新條例規管，嚴禁教育機構資本化運作，以減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔，導致教育股遭洗倉式下跌。其後，官媒一度批評遊戲為「精神鴉片」，不過其後刪除有關字眼，亦令遊戲股震盪。

...