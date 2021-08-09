  • 29°C
香港時間 : 2021809日 (週一) 09:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【名家看監管】基金名家李浩德：今年投資要跟政策走！（附名家揀股心法）

財金猛人追蹤 08:33 2021/08/09

分享：

內地加強政策監管，多個板塊應聲下挫，對此，鵬格斯資產管理首席投資總監、C基金中國股票基金經理李浩德在接受《投資理財周刊》專訪時表示：

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

相關文章

曾淵滄 受監管行業「忘記初心」 兵荒馬亂揀避險收息股
今日
曾淵滄 受監管行業「忘記初心」 兵荒馬亂揀避險收息股

你可能感興趣

曾淵滄 受監管行業「忘記初心」 兵荒馬亂揀避險收息股
今日 00:01
曾淵滄 受監管行業「忘記初心」 兵荒馬亂揀避險收息股

最新專欄文章

曾淵滄：要有更多競爭，反壟斷才會平息！
今日
曾淵滄：要有更多競爭，反壟斷才會平息！
【名家評國策】曾淵滄：唔俾補習係大改革！
2021/08/07
【名家評國策】曾淵滄：唔俾補習係大改革！
【電子消費券】未能出外旅行？名家鄭子豐：刺激本地消費！（附名家國策點評）
2021/08/07
【電子消費券】未能出外旅行？名家鄭子豐：刺激本地消費！（附名家國策點評）
【名家看車股】晶片荒誰受累？瑞銀胡一帆：汽車業衝擊最嚴重！（附名家國策點評）
2021/08/05
【名家看車股】晶片荒誰受累？瑞銀胡一帆：汽車業衝擊最嚴重！（附名家國策點評）
【名家看內房】恒大「大到不能倒」？曾淵滄：賣資產還債！
2021/08/05
【名家看內房】恒大「大到不能倒」？曾淵滄：賣資產還債！
人物專訪 李浩德 碳中和 電動車 財富及資產管理 教育股 反壟斷 體育用品股 中國

下一篇文章

曾淵滄：要有更多競爭，反壟斷才會平息！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版