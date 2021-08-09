【名家看監管】基金名家李浩德：今年投資要跟政策走！（附名家揀股心法） 財金猛人追蹤 08:33 2021/08/09 分享： 內地加強政策監管，多個板塊應聲下挫，對此，鵬格斯資產管理首席投資總監、C基金中國股票基金經理李浩德在接受《投資理財周刊》專訪時表示： ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 曾淵滄 受監管行業「忘記初心」 兵荒馬亂揀避險收息股 今日 曾淵滄 受監管行業「忘記初心」 兵荒馬亂揀避險收息股 你可能感興趣 曾淵滄 受監管行業「忘記初心」 兵荒馬亂揀避險收息股 今日 00:01 曾淵滄 受監管行業「忘記初心」 兵荒馬亂揀避險收息股 最新專欄文章 曾淵滄：要有更多競爭，反壟斷才會平息！ 今日 曾淵滄：要有更多競爭，反壟斷才會平息！ 【名家評國策】曾淵滄：唔俾補習係大改革！ 2021/08/07 【名家評國策】曾淵滄：唔俾補習係大改革！ 【電子消費券】未能出外旅行？名家鄭子豐：刺激本地消費！（附名家國策點評） 2021/08/07 【電子消費券】未能出外旅行？名家鄭子豐：刺激本地消費！（附名家國策點評） 【名家看車股】晶片荒誰受累？瑞銀胡一帆：汽車業衝擊最嚴重！（附名家國策點評） 2021/08/05 【名家看車股】晶片荒誰受累？瑞銀胡一帆：汽車業衝擊最嚴重！（附名家國策點評） 【名家看內房】恒大「大到不能倒」？曾淵滄：賣資產還債！ 2021/08/05 【名家看內房】恒大「大到不能倒」？曾淵滄：賣資產還債！ 人物專訪 李浩德 碳中和 電動車 財富及資產管理 教育股 反壟斷 體育用品股 中國