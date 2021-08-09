二手市場拉鋸戰 購買力轉投新盤 名家專區 07:00 2021/08/09 分享： 二手樓市價破頂前景，業主、準買家陷入拉鋸局面，業主放盤態度強硬，準買家態度觀望，過去周末二手交投驟減，在發展商加快推盤搶攻下，部分購買力或流入新盤市場。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 樓價愈升愈有超負荷 買轉租增個案增 2021/08/02 樓價愈升愈有超負荷 買轉租增個案增 二綫屋苑價格急升 慎防估價不足要撻訂 2021/08/04 二綫屋苑價格急升 慎防估價不足要撻訂 差一點點破萬 2021/08/04 差一點點破萬 你可能感興趣 樓價愈升愈有超負荷 買轉租增個案增 09:00 2021/08/02 樓價愈升愈有超負荷 買轉租增個案增 二綫屋苑價格急升 慎防估價不足要撻訂 09:00 2021/08/04 二綫屋苑價格急升 慎防估價不足要撻訂 差一點點破萬 01:00 2021/08/04 差一點點破萬 最新專欄文章 專家樓論 - 租務風光再現 今日 租務風光再現 專家樓論 - 土地共享申請續來 且先解決交通問題 2021/08/07 土地共享申請續來 且先解決交通問題 專家樓論 - 預售樓花又見零申請 2021/08/06 預售樓花又見零申請 專家樓論 - 青衣薈藍呎價貴絶同區 考驗承接力 2021/08/05 青衣薈藍呎價貴絶同區 考驗承接力 專家樓論 - 3新盤齊推 定價仍進取? 2021/08/05 3新盤齊推 定價仍進取? 二手市場 放盤 美聯物業 中原地產