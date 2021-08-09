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二手市場拉鋸戰 購買力轉投新盤

名家專區 07:00 2021/08/09

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二手樓市價破頂前景，業主、準買家陷入拉鋸局面，業主放盤態度強硬，準買家態度觀望，過去周末二手交投驟減，在發展商加快推盤搶攻下，部分購買力或流入新盤市場。

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撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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