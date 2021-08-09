天水圍新盤值唔值得投資？

天水圍全新大型新盤開價在即，相信有不少買家打算買入作投資收租之用！究竟投資收租值唔值呢？租金回報如何？不妨參考一下位置極近、同一發展商、相近規劃的新樓Wetland Seasons Park，第１期最先交樓，而第2期近日亦正收樓入伙，租賃市場亦相當暢旺，租金及呎租亦理想，普遍有2.6厘或以上，亦有部分單位回報達3厘。

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