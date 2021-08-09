天水圍新盤值唔值得投資？ 名家專區 09:00 2021/08/09 分享： 天水圍全新大型新盤開價在即，相信有不少買家打算買入作投資收租之用！究竟投資收租值唔值呢？租金回報如何？不妨參考一下位置極近、同一發展商、相近規劃的新樓Wetland Seasons Park，第１期最先交樓，而第2期近日亦正收樓入伙，租賃市場亦相當暢旺，租金及呎租亦理想，普遍有2.6厘或以上，亦有部分單位回報達3厘。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 疫情穩定 今年新盤銷售多兩成？ 2021/08/03 疫情穩定 今年新盤銷售多兩成？ 3新盤齊推 定價仍進取? 2021/08/05 3新盤齊推 定價仍進取? 你可能感興趣 疫情穩定 今年新盤銷售多兩成？ 11:47 2021/08/03 疫情穩定 今年新盤銷售多兩成？ 3新盤齊推 定價仍進取? 14:00 2021/08/05 3新盤齊推 定價仍進取? 最新專欄文章 屯馬綫效應 舖位市場率先受惠？ 2021/08/06 屯馬綫效應 舖位市場率先受惠？ 銀行按揭戰升溫 為樓市助攻？ 2021/08/05 銀行按揭戰升溫 為樓市助攻？ 全幢工廈成投資者熱捧對象 2021/08/04 全幢工廈成投資者熱捧對象 疫情穩定 今年新盤銷售多兩成？ 2021/08/03 疫情穩定 今年新盤銷售多兩成？ 樓價將是青衣新盤最大selling point ？ 2021/08/02 樓價將是青衣新盤最大selling point ？ 一手市場 Wetland Seasons Bay第一期 Wetland Seasons Park第3期 Wetland Seasons Park第2期 嘉湖山莊 天水圍 新地 發展商