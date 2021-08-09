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微信也響警號 騰訊再捲監管漩渦

名家專區 2021/08/09

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針對互聯網公司的監管和限制陸續有來，繼阿里巴巴（09988）、滴滴出行（美：DIDI）和美團（03690）後，作為社交、遊戲行業龍頭的騰訊（00700）亦成為監管的重點對象。除早前的騰訊音樂版權一案，

...

撰文 : 梁安琪

欄名 : 交易講場

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