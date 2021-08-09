微信也響警號 騰訊再捲監管漩渦 名家專區 2021/08/09 分享： 針對互聯網公司的監管和限制陸續有來，繼阿里巴巴（09988）、滴滴出行（美：DIDI）和美團（03690）後，作為社交、遊戲行業龍頭的騰訊（00700）亦成為監管的重點對象。除早前的騰訊音樂版權一案， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 梁安琪 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 監管陰霾籠罩 國策市下怎部署？ 2021/08/07 監管陰霾籠罩 國策市下怎部署？ 交易講場 - 快手將公布季績 股價續創新低 2021/08/06 快手將公布季績 股價續創新低 交易講場 - 大行降阿里目標價 關注阿里雲收入放緩 2021/08/05 大行降阿里目標價 關注阿里雲收入放緩 交易講場 - 理想汽車來港招股 7月銷量跑贏蔚來 2021/08/04 理想汽車來港招股 7月銷量跑贏蔚來 交易講場 - 車股成國策贏家 比亞迪刀片電池受捧 2021/08/03 車股成國策贏家 比亞迪刀片電池受捧 騰訊控股（00700） 微信 民事訴訟 美團－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988）