美斯告別西甲 巴塞名利雙失

東京奧運周日閉幕的同時，歐洲多國足球聯賽這個周末已經相繼展開新一季。惟效力巴塞隆拿長達21年的阿根廷球王美斯，新一季卻不會繼續留效，而且幾可肯定會告別西班牙甲組聯賽。

說起美斯，大家往往首先想到巴塞隆拿

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