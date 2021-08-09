美斯告別西甲 巴塞名利雙失 名家專區 2021/08/09 分享： 東京奧運周日閉幕的同時，歐洲多國足球聯賽這個周末已經相繼展開新一季。惟效力巴塞隆拿長達21年的阿根廷球王美斯，新一季卻不會繼續留效，而且幾可肯定會告別西班牙甲組聯賽。 說起美斯，大家往往首先想到巴塞隆拿 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 美斯含淚告別 巴塞名利雙失 2021/08/08 美斯含淚告別 巴塞名利雙失 國金札記 - Robinhood股價坐火箭 GameStop事件恐重演？ 2021/08/06 Robinhood股價坐火箭 GameStop事件恐重演？ Robinhood狂升熔斷 Gamestop事件重演？ 2021/08/05 Robinhood狂升熔斷 Gamestop事件重演？ 國金札記 - Archegos爆倉嚴重損手 瑞信報告揭來龍去脈 2021/08/05 Archegos爆倉嚴重損手 瑞信報告揭來龍去脈 Archegos爆倉嚴重損手 瑞信報告揭來龍去脈 2021/08/04 Archegos爆倉嚴重損手 瑞信報告揭來龍去脈 商業 足球 阿根廷 美斯 巴塞隆拿 新經濟 股票 歐元 美元