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美斯含淚告別 巴塞名利雙失

國際 23:25 2021/08/08

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東京奧運周日閉幕的同時，歐洲多國足球聯賽這個周末已經相繼展開新一季。惟效力巴塞隆拿長達21年的阿根廷球王美斯（Lionel Messi），新一季卻不會繼續留效，而且幾可肯定會告別西班牙甲組聯賽。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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