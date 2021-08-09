▲ 東京奧運有驚無險結束 抗疫比賽又再開始

東京奧運在新冠疫情下，總算有驚無險，成功閉幕。東京奧運賽場在這兩周鎖住了世界目光，惟賽場以外，新冠病毒變本加厲橫行。外界注意力正重新轉到日本疫情身上，並正屏息靜氣，嘗試評估東京奧運的抗疫啟示，看看國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）所講本屆奧運給予我們希望，是否準確。

未開始時覺得煩，完結時又覺得不捨。東京奧運在過去兩周，可以說是讓人去了一趟，今時今日難得的旅行，讓世界休息心靈，暫時忘記疫情煩惱和政治鬥爭。

今屆奧運電視畫面，也就是少了現場觀眾和多了口罩，除此以外好像一切如常，各地健兒繼續追求更快更高更強更團結。香港社會也是難得地上下一心，為港隊打氣喝彩。

這種感覺在日本相信就更加強烈。記得5月有民調顯示，超過80%日本人反對舉行東京奧運。有報道更稱奧運義工也遭人白眼，上下班途中都避免穿著制服。

可是隨住日本隊一金又一金，奪得27金創下歷來紀錄，獎牌榜名列第三，加上日本在棒球決賽戰勝強敵美國，新聞原本充斥壞消息都變了喜事。奧運初時的選手村疫情新聞，也隨賽事推進而消聲匿跡。

不過，多美好的旅行也終需完結。東京奧運為大家帶來不少美好回憶，人們如今需要「重回現實」。

東京奧運的抗疫成果如何呢？當局周一（9日）公佈，7月1日至今，奧運相關確診人數為430人，其中僅32人居住在奧運村，29人是運動員。大會65萬次檢測，確診率只有0.02%。奧運才剛結束，目前斷言尚早，但是驟眼看，奧運場地封閉式管理和防疫措施，似乎頗有成效。

但東京賽場之外卻是另一回事。東京單日新增確診病例突破5,000關，日本全國更超過1.5萬宗，齊創疫情爆發以來新高。日本至今確診人數也已經超過100萬，逾1.5萬人死亡。

日本隊奧運佳績能否助首相菅義偉10月大選連任，看來是未知數。儘管日本疫情急速擴大，與東京奧運未必有關，但東京奧運「一切如常」泡沫，與東京緊急事態實在反差巨大。民眾在電視看著運動員不戴口罩，在戶外游泳划艇踏單車、到北海道跑馬拉松，奧運一完，電視不再精彩連場，民眾卻不能去餐廳酒吧，不滿情緒隨時大反彈。

北京冬奧半年後就要舉行，東京奧運防疫經驗，相信有不少值得借鏡之處。半年之後全球疫情形勢，恐怕比目前不會有甚麼大進展，防疫措施不容鬆懈。冬天更是新冠病毒活躍期，中國如何在抗疫有效前提下，保證北京冬奧順利舉辦，同時令奧運場外疫情也受到控制？這場抗疫金牌比賽，世界都在關注。

奧運游泳美國不再稱霸 只是一時失手？