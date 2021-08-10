  • 30°C
香港時間 : 2021810日 (週二) 15:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【通脹系列】美國通帳關二手車事？

研究報告 14:38 2021/08/10

分享：

美國的通脹形勢，對市場影響絕對是牽一髮動全身，美銀美國股票和量化策略主管薩維塔‧薩伯拉曼尼亞（Savita Subramanian）則反映：「我們正開始看到良好的通脹環境轉為糟糕的通脹環境，很多企業稱成本通脹正在加速，尤其在工資方面。」為了反映此等風險，她將第三季度和第四季度企業利潤率的普遍預期調低至12.6%和12.5%。

...

欄名 : 大行有路捉

最新專欄文章

【拐點捕捉】當心美國經濟盛極而衰　　
今日
【拐點捕捉】當心美國經濟盛極而衰　　
【行業分析】國策扶持 工業軟件或成藍海行業
今日
【行業分析】國策扶持 工業軟件或成藍海行業
官媒示警 半導體股玩完了嗎？　第四版
2021/08/09
官媒示警 半導體股玩完了嗎？　第四版
【行業分析】國家推動全民健身 體品股潛力大
2021/08/05
【行業分析】國家推動全民健身 體品股潛力大
【行業分析】澳門橫琴一體化 彩博業迎機遇
2021/08/04
【行業分析】澳門橫琴一體化 彩博業迎機遇
大行報告 宏觀分析 經濟數據表現 美國 汽車 費城半導體指數 晶片 指數 通脹 CPI

上一篇文章

【拐點捕捉】當心美國經濟盛極而衰　　

下一篇文章

【消費升級系列】年增25%的市場大贏家 飲得過嗎？ 　第四版
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版