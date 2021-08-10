【通脹系列】美國通帳關二手車事？ 研究報告 14:38 2021/08/10 分享： 美國的通脹形勢，對市場影響絕對是牽一髮動全身，美銀美國股票和量化策略主管薩維塔‧薩伯拉曼尼亞（Savita Subramanian）則反映：「我們正開始看到良好的通脹環境轉為糟糕的通脹環境，很多企業稱成本通脹正在加速，尤其在工資方面。」為了反映此等風險，她將第三季度和第四季度企業利潤率的普遍預期調低至12.6%和12.5%。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【拐點捕捉】當心美國經濟盛極而衰 今日 【拐點捕捉】當心美國經濟盛極而衰 【行業分析】國策扶持 工業軟件或成藍海行業 今日 【行業分析】國策扶持 工業軟件或成藍海行業 官媒示警 半導體股玩完了嗎？ 第四版 2021/08/09 官媒示警 半導體股玩完了嗎？ 第四版 【行業分析】國家推動全民健身 體品股潛力大 2021/08/05 【行業分析】國家推動全民健身 體品股潛力大 【行業分析】澳門橫琴一體化 彩博業迎機遇 2021/08/04 【行業分析】澳門橫琴一體化 彩博業迎機遇 大行報告 宏觀分析 經濟數據表現 美國 汽車 費城半導體指數 晶片 指數 通脹 CPI