【通脹系列】美國通帳關二手車事？

美國的通脹形勢，對市場影響絕對是牽一髮動全身，美銀美國股票和量化策略主管薩維塔‧薩伯拉曼尼亞（Savita Subramanian）則反映：「我們正開始看到良好的通脹環境轉為糟糕的通脹環境，很多企業稱成本通脹正在加速，尤其在工資方面。」為了反映此等風險，她將第三季度和第四季度企業利潤率的普遍預期調低至12.6%和12.5%。

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