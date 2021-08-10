美國通帳關二手車事？

美國在計算通脹方面，通常會以消費物價指數（Consumer Price Index ,CPI）或個人消費支出物價指數（Personal Consumption Expenditure Price Index, PCE ）估算。近期CPI和PCE出現背離，窒礙衡量真實通脹，數據又以二手車買賣對CPI影響較大。

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