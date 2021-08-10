美國通帳關二手車事？ 研究報告 13:23 2021/08/10 分享： 美國在計算通脹方面，通常會以消費物價指數（Consumer Price Index ,CPI）或個人消費支出物價指數（Personal Consumption Expenditure Price Index, PCE ）估算。近期CPI和PCE出現背離，窒礙衡量真實通脹，數據又以二手車買賣對CPI影響較大。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【行業分析】國策扶持 工業軟件或成藍海行業 今日 【行業分析】國策扶持 工業軟件或成藍海行業 官媒示警 半導體股玩完了嗎？ 第四版 2021/08/09 官媒示警 半導體股玩完了嗎？ 第四版 【行業分析】國家推動全民健身 體品股潛力大 2021/08/05 【行業分析】國家推動全民健身 體品股潛力大 【行業分析】澳門橫琴一體化 彩博業迎機遇 2021/08/04 【行業分析】澳門橫琴一體化 彩博業迎機遇 【政策檢視】 製造業擴張放緩 利好政策續發酵 2021/08/03 【政策檢視】 製造業擴張放緩 利好政策續發酵 汽車 費城半導體指數 晶片 指數 通脹 CPI