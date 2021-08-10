【A股追蹤】認識半導體的關鍵 研究報告 10:45 2021/08/10 分享： 5G、物聯網、新能源車…..等一眾與新經濟相關的科技，當中少不了的正是芯，半導體領域近期雖然被官媒示警，但作為這些科技，甚至日常電子產品的核心，發展前景仍然被廣獲看好的。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 券商有路捉 最新專欄文章 【消費升級系列】年增25%的市場大贏家 飲得過嗎？ 第一版 今日 【消費升級系列】年增25%的市場大贏家 飲得過嗎？ 第一版 【國策與港股】撈底前辨清增長股 刀口股 2021/08/09 【國策與港股】撈底前辨清增長股 刀口股 【內房觀察】地產關門、物管開窗？ 2021/08/05 【內房觀察】地產關門、物管開窗？ 【市場潮流】「重製造」大勢所趨 留意三大板塊 2021/08/04 【市場潮流】「重製造」大勢所趨 留意三大板塊 【行業分析】國內新能源汽車產銷速增高 中游動力電池需求旺盛 2021/07/30 【行業分析】國內新能源汽車產銷速增高 中游動力電池需求旺盛 智能手機 政府政策 中國 行業 汽車 物聯網 新能源 碳中和 晶片