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【A股追蹤】認識半導體的關鍵

研究報告 10:45 2021/08/10

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5G、物聯網、新能源車…..等一眾與新經濟相關的科技，當中少不了的正是芯，半導體領域近期雖然被官媒示警，但作為這些科技，甚至日常電子產品的核心，發展前景仍然被廣獲看好的。

...

欄名 : 券商有路捉

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