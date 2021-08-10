中聯估值吸引 定單接到手軟 名家專區 2021/08/10 分享： 昨日A、H股指數齊齊逆市上升，機械設備股亦受到追捧，央視更力吹國產工程機械設備定單接到手軟。中聯重科（01157）今年盈利超預期並不出奇，至少未來三年盈利複合增長可逾16%。 中聯重科今年首季收入按年增 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股橫行整固 買入訊號初現（第四版） 2021/08/09 港股橫行整固 買入訊號初現（第四版） 中字股實力談 - 洛鉬被低估 盈利高增長 2021/08/07 洛鉬被低估 盈利高增長 中字股實力談 - 港股中期續探底 短綫反彈未絕望（第四版） 2021/08/06 港股中期續探底 短綫反彈未絕望（第四版） 中字股實力談 - 石藥穩定增長 估值可望調升 2021/08/06 石藥穩定增長 估值可望調升 中字股實力談 - 港股現買入訊號 阻力保歷加中軸（第四版） 2021/08/05 港股現買入訊號 阻力保歷加中軸（第四版） 中聯重科（01157） 洛陽鉬業（03993） 一帶一路 人民幣 板塊