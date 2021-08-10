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中聯估值吸引 定單接到手軟

名家專區 2021/08/10

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昨日A、H股指數齊齊逆市上升，機械設備股亦受到追捧，央視更力吹國產工程機械設備定單接到手軟。中聯重科（01157）今年盈利超預期並不出奇，至少未來三年盈利複合增長可逾16%。

中聯重科今年首季收入按年增

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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