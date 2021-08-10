阿里陪酒風波 拆「財團經濟」引信 中國 08:00 2021/08/10 分享： 阿里巴巴 （09988） 女員工遭性侵風波連日發酵，官媒發聲評論「不要妄想像韓國財閥一樣操控一切」，批評阿里價值觀與社會公義相悖，且暗含近期一系列針對互聯網巨頭的整頓風暴的政策意圖。曾被視為凝聚民間資本以推動經濟的「財團經濟」模式嘗試，如今正式被決策者「拉黑」。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 中國加強互聯網信息服務管理 網絡支付納入監管 2021/01/08 中國加強互聯網信息服務管理 網絡支付納入監管 內地互聯網「反壟斷」誰是贏家？路透社這樣解讀 2021/03/22 內地互聯網「反壟斷」誰是贏家？路透社這樣解讀 中國官員：反壟斷執法不會成為地緣政治工具 冀與美對話 2021/07/07 中國官員：反壟斷執法不會成為地緣政治工具 冀與美對話 你可能感興趣 中國加強互聯網信息服務管理 網絡支付納入監管 17:23 2021/01/08 中國加強互聯網信息服務管理 網絡支付納入監管 內地互聯網「反壟斷」誰是贏家？路透社這樣解讀 14:02 2021/03/22 內地互聯網「反壟斷」誰是贏家？路透社這樣解讀 中國官員：反壟斷執法不會成為地緣政治工具 冀與美對話 16:12 2021/07/07 中國官員：反壟斷執法不會成為地緣政治工具 冀與美對話 壟斷 經濟 馬雲 人民日報 行業 政治 反壟斷 南韓 阿里巴巴 美國