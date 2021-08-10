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阿里陪酒風波   拆「財團經濟」引信

中國 08:00 2021/08/10

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阿里巴巴 （09988） 女員工遭性侵風波連日發酵，官媒發聲評論「不要妄想像韓國財閥一樣操控一切」，批評阿里價值觀與社會公義相悖，且暗含近期一系列針對互聯網巨頭的整頓風暴的政策意圖。曾被視為凝聚民間資本以推動經濟的「財團經濟」模式嘗試，如今正式被決策者「拉黑」。

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