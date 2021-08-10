土地短缺燃眉急 加快供應莫遲疑

隨着政府上調未來土地需求，加深公眾對於土地短缺的認知，為政府增加土地供應「鋪路」，除了增加明日大嶼上馬的理據外，並進一步擴大新界北發展規劃。

土地短缺的局面已經是燃眉之急

政府進一步上調土地缺口的評估

估計短中期可釋放150公頃供應

今屆政府上任之初大搞「土地大辯論」，用意是說服社會、公眾，土地短缺的局面已經是燃眉之急，從而減少政府日後推出各個造地大計所遇到的政治阻力。

在大辯論期間最深入民心的信息，可能就是土地短缺1200公頃，並透過1200公頃的土地缺口去支持落實東大嶼都會（1000公頃），以及其他造地措施，但隨着當局將東大嶼都會「升級」成為明日大嶼，整個計劃填海進一步增加至1700公頃，引起公眾關注。

若果政府進一步上調土地缺口的評估，一方面加深了公眾對於土地供應緊張的認知，從而令到現時由收地、開拓新市鎮的計劃阻力減少，另一方面亦是進一步印證政府需要造更多地，展開更多大型項目，包括落實明日大嶼，以及進一步擴大新界北規劃發展。

事實上，由2018年底土地供應專責小組提交諮詢報告至今，政府落實專責小組建議的8大選項未見明顯成效，最即時發揮作用算是公私營合作的土地共享先導計劃，至今接獲3宗申請，涉及約28公頃土地，相較當局估計短中期可釋放150公頃供應，仍然只佔2成左右。

至於其他建議，例如發展棕地亦只是剛完成初步研究，跟落實收地上馬有一段距離，而填海造地、發展新界北等均只是剛取得研究撥款，相信在土地供應短缺加劇的情況下，政府亦應加快增加供應的步伐。