醫療保健未憂監管風暴？ 4大原因 名家專區 2021/08/10 分享： 中國監管浪潮蔓延至不同行業，科網股大幅回調後，投資者正等待部署的機會。 高度監管 透明度明顯提高 但是，除了科網股監管消息值得關注之外，高盛最新就唱好中國醫療保健行業的前景，認為近期的股價波動，反而成為投 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 陳健婷 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 微信也響警號 騰訊再捲監管漩渦 2021/08/09 微信也響警號 騰訊再捲監管漩渦 交易講場 - 監管陰霾籠罩 國策市下怎部署？ 2021/08/07 監管陰霾籠罩 國策市下怎部署？ 交易講場 - 快手將公布季績 股價續創新低 2021/08/06 快手將公布季績 股價續創新低 交易講場 - 大行降阿里目標價 關注阿里雲收入放緩 2021/08/05 大行降阿里目標價 關注阿里雲收入放緩 交易講場 - 理想汽車來港招股 7月銷量跑贏蔚來 2021/08/04 理想汽車來港招股 7月銷量跑贏蔚來 中國 商業 產品 行業 買入 新經濟 板塊 目標價 醫藥股 復星醫藥（02196）