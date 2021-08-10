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醫療保健未憂監管風暴？ 4大原因

名家專區 2021/08/10

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中國監管浪潮蔓延至不同行業，科網股大幅回調後，投資者正等待部署的機會。

高度監管 透明度明顯提高

但是，除了科網股監管消息值得關注之外，高盛最新就唱好中國醫療保健行業的前景，認為近期的股價波動，反而成為投

...

撰文 : 陳健婷

欄名 : 交易講場

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