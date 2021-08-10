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東奧落幕有驚無險 抗疫比賽又再開始

名家專區 2021/08/10

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東京奧運在新冠疫情下，總算有驚無險，成功閉幕。東京奧運賽場在這兩周鎖住了世界目光，惟賽場以外，新冠病毒變本加厲橫行。外界注意力正重新轉到日本疫情身上，並正屏息靜氣，嘗試評估東京奧運的抗疫啟示，看看國際

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撰文 : 連兆鋒

欄名 : 國金札記

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