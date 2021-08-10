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選委會選舉3特點 特首戰不惡鬥

名家專區 2021/08/10

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1,500人選委會選舉昨天踏入第3日提名期，這是中央出手「改革」整個選舉規則之後，首場舉行的選舉，可見3大特點。

商界失強大優勢 特首戰氣氛弱

一、特首選戰氣氛較以往薄弱。選委會選舉之前被視為特首選戰的重

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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