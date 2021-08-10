選委會選舉3特點 特首戰不惡鬥 名家專區 2021/08/10 分享： 1,500人選委會選舉昨天踏入第3日提名期，這是中央出手「改革」整個選舉規則之後，首場舉行的選舉，可見3大特點。 商界失強大優勢 特首戰氣氛弱 一、特首選戰氣氛較以往薄弱。選委會選舉之前被視為特首選戰的重 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 陳家強劉江華 循金融基層團體出選 今日 陳家強劉江華 循金融基層團體出選 你可能感興趣 陳家強劉江華 循金融基層團體出選 今日 01:00 陳家強劉江華 循金融基層團體出選 最新專欄文章 有政戲 - 港府奧運英雄歡迎會 下周登場 2021/08/09 港府奧運英雄歡迎會 下周登場 有政戲 - 教協3招自救 退涉外組織推動國情 2021/08/06 教協3招自救 退涉外組織推動國情 有政戲 - 港無煞停廣東「回港易」 有何考量 2021/08/05 港無煞停廣東「回港易」 有何考量 有政戲 - 選委戰建制大包圍 林鄭財爺分途出擊 2021/08/04 選委戰建制大包圍 林鄭財爺分途出擊 有政戲 - 內地忙抗疫港防輸入 短期通關無望 2021/08/03 內地忙抗疫港防輸入 短期通關無望 選舉 選舉委員會 特首選舉