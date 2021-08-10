  • 28°C
香港時間 : 2021810日 (週二) 11:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【快手股價】大戶解禁股拒賤賣 迫淡友先冚倉

財金 10:52 2021/08/10

分享：

快手 （01024） 新股解售期上周四屆滿，基石投資者及前期投資者的龐大沽盤恐出籠，引發快手股價連日插水式下跌後，股價今早顯著反彈最多近一成。其後升幅收窄，至上午10時30分，仍升逾6%，新報87.85元。

快手股價反彈，並非大戶解禁股沽盤洪峰已過。翻查中央結算（CCASS）快手中介持倉紀錄，在快手股份解禁前後獲存入大量股份的摩根大通、渣打、美林遠東及摩根士丹利，持倉佔已發行股東本分別維持在約15.3%、14.3%、8.7%及5.9%的水平不變。

4大券商持倉未減  股東大戶主力未沽

簡言之，主要股東大戶持股基本未見減持。快手股價上周急瀉，基本上是淡友推波助瀾下，股民人踐人式爭相走避，令股價過去4個交易日累瀉逾兩成。

快手股價急瀉，相信在一定程度上打亂了基石投資者等大戶沽售解禁股的部署。昨日收市價82.5元，已較基石股東招股價115元累瀉近3成，大戶股東唯恐爭相沽貨下更加血本無歸，協調暫且按兵不動可以理解。

淡倉3個月倍增  70億淡倉等獲利

淡友見大戶沽盤遲遲未湧現進一步拖低股價，部份傾向先行冚倉獲利。證監會的每周淡倉申報數據顯示，快手的累積淡倉在過去3個月急增逾一倍。由4月底的3,800多萬元，增至7,900多萬元，相等於快手已發行股本約1.9%，現價總值約70億元。這批累積多時的淡倉部份冚倉，快手反彈動力不可小覷。

但快手股東大戶在新股解禁前後大量搬貨到經紀戶口，沽貨部署仍明顯，股價反彈至什麼水平，開始有股東按捺不住率先大手沽貨，誰也說不準。要捕捉冚淡倉帶來的股價升勢難度極高，除非藝高人膽大，還是不宜蹚趕這趟渾水。

撰文：劉德斌

欄名 : 大市拆局

最新專欄文章

【快手解禁】快手解禁股主力待出籠 未到撈底時（第二版）
2021/08/06
【快手解禁】快手解禁股主力待出籠 未到撈底時（第二版）
【比亞迪股價】避開國策風險 比亞迪續闖新高（第三版）
2021/08/06
【比亞迪股價】避開國策風險 比亞迪續闖新高（第三版）
【股份解禁】快手解禁股今出籠 830億股份等出貨?（第三版）
2021/08/05
【股份解禁】快手解禁股今出籠 830億股份等出貨?（第三版）
【大市拆局】騰訊股價現曙光 北水連沽14日後初回流（第三版）
2021/08/04
【大市拆局】騰訊股價現曙光 北水連沽14日後初回流（第三版）
【滙豐派息】滙豐派息英美大行中最手緊 近午後低位收市（第四版）
2021/08/02
【滙豐派息】滙豐派息英美大行中最手緊 近午後低位收市（第四版）
港股 股票 證監會 減持 快手—W（01024）

下一篇文章

阿里陪酒風波 拆「財團經濟」引信
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版