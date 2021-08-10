【快手股價】大戶解禁股拒賤賣 迫淡友先冚倉（第二版）

快手 （01024） 新股解售期上周四屆滿，基石投資者及前期投資者的龐大沽盤恐出籠，引發快手股價連日插水式下跌後，股價今早顯著反彈最多近一成。其後升幅收窄，中午收報85.85元，仍升4%。

快手股價反彈，並非大戶解禁股沽盤洪峰已過。翻查中央結算（CCASS）快手中介持倉紀錄，在快手股份解禁前後獲存入大量股份的摩根大通、渣打、美林遠東及摩根士丹利，持倉佔已發行股東本分別維持在約15.3%、14.3%、8.7%及5.9%的水平不變。

4大券商持倉未減 股東大戶主力未沽

簡言之，主要股東大戶持股基本未見減持。快手股價上周急瀉，基本上是淡友推波助瀾下，股民人踐人式爭相走避，令股價過去4個交易日累瀉逾兩成。

快手股價急瀉，相信在一定程度上打亂了基石投資者等大戶沽售解禁股的部署。昨日收市價82.5元，已較基石股東招股價115元累瀉近3成，大戶股東唯恐爭相沽貨下更加血本無歸，協調暫且按兵不動可以理解。

淡倉3個月倍增 70億淡倉等獲利

淡友見大戶沽盤遲遲未湧現進一步拖低股價，部份傾向先行冚倉獲利。證監會的每周淡倉申報數據顯示，快手的累積淡倉在過去3個月急增逾一倍。由4月底的3,800多萬元，增至7,900多萬元，相等於快手已發行股本約1.9%，現價總值約70億元。這批累積多時的淡倉部份冚倉，快手反彈動力不可小覷。

但快手股東大戶在新股解禁前後大量搬貨到經紀戶口，沽貨部署仍明顯，股價反彈至什麼水平，開始有股東按捺不住率先大手沽貨，誰也說不準。要捕捉冚淡倉帶來的股價升勢難度極高，除非藝高人膽大，還是不宜蹚趕這趟渾水。

撰文：劉德斌