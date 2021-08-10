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【騰訊股價】北水買盤重臨 騰訊美團急彈獨撐大市

財金 12:49 2021/08/10

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港股今早反覆靠穩，在騰訊 （00700） 及美團 （03690） 兩大重磅科技藍籌勁升支撐下，恒指半日微升76點或0.3%，中午收報26359。

騰訊及美團半日分別大升逾4%及6%，為恒指貢獻逾170點；連同阿里巴巴 （09988） 及小米 （01810） 半日各微升不足夠1%，合共推升恒指近200點。

騰訊中午481.8元，已較上周低位約423元反彈約14%。按騰訊過去半年大跌市的黃金分割量度，首個反彈目標為跌幅23.6%，落在約505元水平。

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ATMX初步走出監管陰霾反彈，惟中港銀行金融股、本地地產股，以至舜宇 （02382） 及比亞迪 （01211） 等二綫藍籌新經濟股普遍下跌，部份抵銷科技藍籌強反彈動力。港股半日成交833億元，上升動力明顯不足，資金輪流炒格局基本不變。

北水買盤或是主導港股浮沉最大動力之一。港股通昨再錄逾45億元淨流入後，今早淨買盤稍減至約13億元。值得注意的是，昨獲北水大手增持分別約41億及逾6億元的騰訊及美團，今早股價升勢擴大。

騰訊上周五及昨日合共淨買盤逾92億元，佔期間騰訊成交額近兩成半，毫無疑問是推升股主要動力。北水今日是否繼續回流騰訊及美團，待下午5時30分公布個股買賣額數據才有分曉。

撰文：劉德斌

 

欄名 : 港股脈博

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