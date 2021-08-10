8月新盤選擇多 準買家宜貨比三家 名家專區 13:58 2021/08/10 分享： 8月份一手市場多個新盤同期推售，有逾千伙的大型新盤，亦有主打細單位的項目，市區亦有豪宅樓盤，可謂百花齊放，對於上車抑或換樓客源，市場上可謂有不少選擇。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 疫情穩定 今年新盤銷售多兩成？ 2021/08/03 疫情穩定 今年新盤銷售多兩成？ 3新盤齊推 定價仍進取? 2021/08/05 3新盤齊推 定價仍進取? 二手市場拉鋸戰 購買力轉投新盤 2021/08/09 二手市場拉鋸戰 購買力轉投新盤 你可能感興趣 疫情穩定 今年新盤銷售多兩成？ 11:47 2021/08/03 疫情穩定 今年新盤銷售多兩成？ 3新盤齊推 定價仍進取? 14:00 2021/08/05 3新盤齊推 定價仍進取? 二手市場拉鋸戰 購買力轉投新盤 07:00 2021/08/09 二手市場拉鋸戰 購買力轉投新盤 最新專欄文章 天水圍新盤值唔值得投資？ 2021/08/09 天水圍新盤值唔值得投資？ 屯馬綫效應 舖位市場率先受惠？ 2021/08/06 屯馬綫效應 舖位市場率先受惠？ 銀行按揭戰升溫 為樓市助攻？ 2021/08/05 銀行按揭戰升溫 為樓市助攻？ 全幢工廈成投資者熱捧對象 2021/08/04 全幢工廈成投資者熱捧對象 疫情穩定 今年新盤銷售多兩成？ 2021/08/03 疫情穩定 今年新盤銷售多兩成？ 揚海 Wetland Seasons Bay 薈藍 維港滙II 豪宅 青衣 一手市場 天水圍 黃竹坑 發展商