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8月新盤選擇多  準買家宜貨比三家

名家專區 13:58 2021/08/10

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8月份一手市場多個新盤同期推售，有逾千伙的大型新盤，亦有主打細單位的項目，市區亦有豪宅樓盤，可謂百花齊放，對於上車抑或換樓客源，市場上可謂有不少選擇。

...

欄名 : 樓市分析

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