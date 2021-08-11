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【新經濟機遇】20萬以下電動車料成新寵

研究報告 13:12 2021/08/11

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內地電動車市場或要迎來改變，10至20萬元(人民幣‧下同)價位的新能源車各項技術皆有突破，缺點一一被克服，有望增加市場佔有率，取代燃油車。相關車企有較大投資潛力，有望加速推出 10至20萬元人民幣的高質素新能源車型有：比亞迪 （01211） 、廣汽集團 （02238） 和長城汽車 （02333）

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欄名 : 大行有路捉

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