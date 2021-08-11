【新經濟機遇】20萬以下電動車料成新寵 研究報告 13:12 2021/08/11 分享： 內地電動車市場或要迎來改變，10至20萬元(人民幣‧下同)價位的新能源車各項技術皆有突破，缺點一一被克服，有望增加市場佔有率，取代燃油車。相關車企有較大投資潛力，有望加速推出 10至20萬元人民幣的高質素新能源車型有：比亞迪 （01211） 、廣汽集團 （02238） 和長城汽車 （02333） 。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【績前發力】內銀中期業績趨勢 5圖看清 第二版 今日 【績前發力】內銀中期業績趨勢 5圖看清 第二版 【行業分析】建築業重返正軌 受惠內地財政債券發行量增 今日 【行業分析】建築業重返正軌 受惠內地財政債券發行量增 【拐點捕捉】當心美國經濟盛極而衰 2021/08/10 【拐點捕捉】當心美國經濟盛極而衰 【通脹系列】美國通帳關二手車事？ 2021/08/10 【通脹系列】美國通帳關二手車事？ 官媒示警 半導體股玩完了嗎？ 第四版 2021/08/09 官媒示警 半導體股玩完了嗎？ 第四版 市場動向 港股 電車 新經濟 比亞迪股份（01211） 新能源 汽車 電動車 補貼 大城