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7成接種率效果不似預期 慎防觸發調整浪

國際 19:20 2021/08/10

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新冠病毒疫情肆虐多時，社會由最初的驚惶失措，到漸漸對戴口罩、出入境隔離等防疫措施習以為常，過去一年，疫情發展偶有波動，外圍市場很快消化，美股主要指數稍作調整，幅度也不大，很快重上歷史高位。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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