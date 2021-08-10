7成接種率效果不似預期 慎防觸發調整浪 國際 19:20 2021/08/10 分享： 新冠病毒疫情肆虐多時，社會由最初的驚惶失措，到漸漸對戴口罩、出入境隔離等防疫措施習以為常，過去一年，疫情發展偶有波動，外圍市場很快消化，美股主要指數稍作調整，幅度也不大，很快重上歷史高位。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 美斯含淚告別 巴塞名利雙失 2021/08/08 美斯含淚告別 巴塞名利雙失 Robinhood狂升熔斷 Gamestop事件重演？ 2021/08/05 Robinhood狂升熔斷 Gamestop事件重演？ 美國體操名將拜爾斯 逆境成就傳奇 2021/08/06 美國體操名將拜爾斯 逆境成就傳奇 Archegos爆倉嚴重損手 瑞信報告揭來龍去脈 2021/08/04 Archegos爆倉嚴重損手 瑞信報告揭來龍去脈 極高公眾期望 成頂尖運動員惡魔之吻 2021/08/02 極高公眾期望 成頂尖運動員惡魔之吻 你可能感興趣 美斯含淚告別 巴塞名利雙失 23:25 2021/08/08 美斯含淚告別 巴塞名利雙失 Robinhood狂升熔斷 Gamestop事件重演？ 21:39 2021/08/05 Robinhood狂升熔斷 Gamestop事件重演？ 美國體操名將拜爾斯 逆境成就傳奇 19:02 2021/08/06 美國體操名將拜爾斯 逆境成就傳奇 最新專欄文章 國金札記 - 東奧落幕有驚無險 抗疫比賽又再開始 今日 東奧落幕有驚無險 抗疫比賽又再開始 東京奧運有驚無險結束 抗疫比賽又再開始 2021/08/09 東京奧運有驚無險結束 抗疫比賽又再開始 國金札記 - 美斯告別西甲 巴塞名利雙失 2021/08/09 美斯告別西甲 巴塞名利雙失 美斯含淚告別 巴塞名利雙失 2021/08/08 美斯含淚告別 巴塞名利雙失 國金札記 - Robinhood股價坐火箭 GameStop事件恐重演？ 2021/08/06 Robinhood股價坐火箭 GameStop事件恐重演？ 美股 經濟 疫情 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 美國