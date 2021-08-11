【捕捉拐點】基建板塊 蓄勢待發 研究報告 15:53 2021/08/11 分享： 基建行業廣獲內地券商看好，重點是財政支出有望在下半年增加。從國債的情況看，7月地方債和國債淨融資量，約4,000億元人民幣，減少2,000億元人民幣，8至12月的發行額度分別尚餘2.5及2.4萬億元人民幣。中金認為，如預算內要合理調整投資支出及地方政府債發行的節奏，國債和地方債很可能會在跨年發行，而基建支出在年底至明年初有望加快。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【績前發力】內銀中期業績趨勢 5圖看清 第二版 今日 【績前發力】內銀中期業績趨勢 5圖看清 第二版 【新經濟機遇】20萬以下電動車料成新寵 今日 【新經濟機遇】20萬以下電動車料成新寵 【拐點捕捉】當心美國經濟盛極而衰 2021/08/10 【拐點捕捉】當心美國經濟盛極而衰 【通脹系列】美國通帳關二手車事？ 2021/08/10 【通脹系列】美國通帳關二手車事？ 官媒示警 半導體股玩完了嗎？ 第四版 2021/08/09 官媒示警 半導體股玩完了嗎？ 第四版 板塊 工程 中國 中國市場 建材 基建 債券 大行報告 地方債 地方政府債券