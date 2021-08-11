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【捕捉拐點】基建板塊　蓄勢待發

研究報告 15:53 2021/08/11

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基建行業廣獲內地券商看好，重點是財政支出有望在下半年增加。從國債的情況看，7月地方債和國債淨融資量，約4,000億元人民幣，減少2,000億元人民幣，8至12月的發行額度分別尚餘2.5及2.4萬億元人民幣。中金認為，如預算內要合理調整投資支出及地方政府債發行的節奏，國債和地方債很可能會在跨年發行，而基建支出在年底至明年初有望加快。

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欄名 : 大行有路捉

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