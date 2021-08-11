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【名家看歐股】黃國英：睇好呢間公司嘅鏡片技術！

名家專區 07:32 2021/08/11

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自從滴滴事件，及7月底的教育股洗倉事件後，市場對港股明顯抱有戒心，擔心再有新一輪監管文件落地，拖累大市表現，資金湧入有政策支持的板塊如電動車避險。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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