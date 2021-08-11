【名家看歐股】黃國英：睇好呢間公司嘅鏡片技術！ 名家專區 07:32 2021/08/11 分享： 自從滴滴事件，及7月底的教育股洗倉事件後，市場對港股明顯抱有戒心，擔心再有新一輪監管文件落地，拖累大市表現，資金湧入有政策支持的板塊如電動車避險。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 【名家看賭股】澳門爆疫！黃國英：趁跌可以諗諗！ 2021/08/05 【名家看賭股】澳門爆疫！黃國英：趁跌可以諗諗！ 曾淵滄 受監管行業「忘記初心」 兵荒馬亂揀避險收息股 2021/08/09 曾淵滄 受監管行業「忘記初心」 兵荒馬亂揀避險收息股 你可能感興趣 【名家看賭股】澳門爆疫！黃國英：趁跌可以諗諗！ 14:53 2021/08/05 【名家看賭股】澳門爆疫！黃國英：趁跌可以諗諗！ 曾淵滄 受監管行業「忘記初心」 兵荒馬亂揀避險收息股 00:01 2021/08/09 曾淵滄 受監管行業「忘記初心」 兵荒馬亂揀避險收息股 最新專欄文章 【名家看車股】曾淵滄：唔知最後邊個跑出 電動車股買齊晒！（附名家投資心法） 2021/08/10 【名家看車股】曾淵滄：唔知最後邊個跑出 電動車股買齊晒！（附名家投資心法） 曾淵滄：要有更多競爭，反壟斷才會平息！ 2021/08/09 曾淵滄：要有更多競爭，反壟斷才會平息！ 【名家看監管】基金名家李浩德：今年投資要跟政策走！（附名家揀股心法） 2021/08/09 【名家看監管】基金名家李浩德：今年投資要跟政策走！（附名家揀股心法） 【名家評國策】曾淵滄：唔俾補習係大改革！ 2021/08/07 【名家評國策】曾淵滄：唔俾補習係大改革！ 【電子消費券】未能出外旅行？名家鄭子豐：刺激本地消費！（附名家國策點評） 2021/08/07 【電子消費券】未能出外旅行？名家鄭子豐：刺激本地消費！（附名家國策點評） 黃國英 疫情 港股 歐洲 美股 金融 近視 板塊 歐洲市場