防Delta成本大幅增加 中國抗疫模式受考驗

內地這波疫情始於7月11日南京機場一名清潔工，發展至今已經逾一個月了 。南京疫情剛剛傳出時，外界還普遍樂觀認為在中國強有力防控手段之下，本輪疫情也將會被迅速撲滅。但無法預期的是，這一波的病毒是傳染力非常強的Delta變種病毒。在很短的時間裏，疫情蔓延到17個省市區，導致旅遊和出行限制層層加碼，對中國經濟的負面影響也將逐步浮現。

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