防Delta成本大幅增加 中國抗疫模式受考驗 中國 08:00 2021/08/11 分享： 內地這波疫情始於7月11日南京機場一名清潔工，發展至今已經逾一個月了 。南京疫情剛剛傳出時，外界還普遍樂觀認為在中國強有力防控手段之下，本輪疫情也將會被迅速撲滅。但無法預期的是，這一波的病毒是傳染力非常強的Delta變種病毒。在很短的時間裏，疫情蔓延到17個省市區，導致旅遊和出行限制層層加碼，對中國經濟的負面影響也將逐步浮現。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 【Delta疫情升級】內地本土個案破百 高盛等下調中國GDP預測（第二版） 2021/08/09 【Delta疫情升級】內地本土個案破百 高盛等下調中國GDP預測（第二版） 【Delta疫情】學英美與病毒共存？ 原衛生部長：絕不可行！ 2021/08/09 【Delta疫情】學英美與病毒共存？ 原衛生部長：絕不可行！ 【Delta疫情】南京2歲童檢測變染疫 一窩蜂疫檢暗藏風險 2021/08/09 【Delta疫情】南京2歲童檢測變染疫 一窩蜂疫檢暗藏風險 【Delta疫情】揚州確診總數超南京 在揚台企因疫停工 2021/08/10 【Delta疫情】揚州確診總數超南京 在揚台企因疫停工 你可能感興趣 【Delta疫情升級】內地本土個案破百 高盛等下調中國GDP預測（第二版） 19:23 2021/08/09 【Delta疫情升級】內地本土個案破百 高盛等下調中國GDP預測（第二版） 【Delta疫情】學英美與病毒共存？ 原衛生部長：絕不可行！ 12:11 2021/08/09 【Delta疫情】學英美與病毒共存？ 原衛生部長：絕不可行！ 【Delta疫情】南京2歲童檢測變染疫 一窩蜂疫檢暗藏風險 15:58 2021/08/09 【Delta疫情】南京2歲童檢測變染疫 一窩蜂疫檢暗藏風險 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫苗 疫情 經濟 南京 北京 中國