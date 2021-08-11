施羅德Keith Wade：美國消費明年顯著降溫 名家專區 2021/08/11 分享： 隨着美國經濟重啟，家庭紛紛將疫情封城期間的積蓄用於消費，積壓的家庭消費需求得到釋放，預期這將會成為經濟復甦的主要動力之一。據估計，自美國於去年遭受疫情衝擊以來，家庭方面已積累約2.3萬億美元資金，相當 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : Keith Wade 施羅德首席經濟師及策略師 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 光銀林樵基：中國外貿活動增速放緩 2021/08/10 光銀林樵基：中國外貿活動增速放緩 安投王浩然：無糖飲品成投資風口 2021/08/06 安投王浩然：無糖飲品成投資風口 專訪 - 摩通私銀鄭子豐︰幣策趨正常 政策促創新 2021/08/05 摩通私銀鄭子豐︰幣策趨正常 政策促創新 施羅德佘康如：看好網購及再生能源 2021/08/04 施羅德佘康如：看好網購及再生能源 宏利謝企剛：無差別拋售 投資現機會 2021/08/03 宏利謝企剛：無差別拋售 投資現機會 疫情 經濟 美國 通脹 施羅德 大行報告 投資策略 經濟數據表現 新冠肺炎疫情 美元