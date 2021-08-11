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施羅德Keith Wade：美國消費明年顯著降溫

名家專區 2021/08/11

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隨着美國經濟重啟，家庭紛紛將疫情封城期間的積蓄用於消費，積壓的家庭消費需求得到釋放，預期這將會成為經濟復甦的主要動力之一。據估計，自美國於去年遭受疫情衝擊以來，家庭方面已積累約2.3萬億美元資金，相當

...

撰文 : Keith Wade 施羅德首席經濟師及策略師

欄名 : 名家觀點

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