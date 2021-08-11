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大型新盤出籠 推動樓價更上一層樓

名家專區 09:00 2021/08/11

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發展商加快推盤步伐，新盤銷情將成為市場指引，除了帶動向隅客的購買力流入二手市場外，新盤亦會營造樓市暢旺的氣氛，發展商加價加推的消息，更會刺激二手市場進一步升溫。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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