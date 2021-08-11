大型新盤出籠 推動樓價更上一層樓 名家專區 09:00 2021/08/11 分享： 發展商加快推盤步伐，新盤銷情將成為市場指引，除了帶動向隅客的購買力流入二手市場外，新盤亦會營造樓市暢旺的氣氛，發展商加價加推的消息，更會刺激二手市場進一步升溫。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 3新盤齊推 定價仍進取? 2021/08/05 3新盤齊推 定價仍進取? 二手市場拉鋸戰 購買力轉投新盤 2021/08/09 二手市場拉鋸戰 購買力轉投新盤 天水圍新盤值唔值得投資？ 2021/08/09 天水圍新盤值唔值得投資？ 你可能感興趣 3新盤齊推 定價仍進取? 14:00 2021/08/05 3新盤齊推 定價仍進取? 二手市場拉鋸戰 購買力轉投新盤 07:00 2021/08/09 二手市場拉鋸戰 購買力轉投新盤 天水圍新盤值唔值得投資？ 09:00 2021/08/09 天水圍新盤值唔值得投資？ 最新專欄文章 專家樓論 - 提高人均居住面積 今日 提高人均居住面積 專家樓論 - 土地短缺燃眉急 加快供應莫遲疑 2021/08/10 土地短缺燃眉急 加快供應莫遲疑 專家樓論 - 新香港人置業 繼續被睇好 2021/08/10 新香港人置業 繼續被睇好 二手市場拉鋸戰 購買力轉投新盤 2021/08/09 二手市場拉鋸戰 購買力轉投新盤 專家樓論 - 租務風光再現 2021/08/09 租務風光再現 Wetland Seasons Bay 樓價 CCL 二手市場 一手市場 屯門 天水圍 新地 發展商