低價吸納酒店投資怎計數？

疫情下酒店成最受衝擊的物業，而近兩星期卻一連錄得兩宗酒店買賣成交。除了因物業價格回調外，酒店亦可有改裝空間，令投資價值更大。受疫情影響，酒店買賣極為淡靜，資料顯示，去年全年僅錄22.4億元酒店成交，較2019年82.5億元，跌約73%，若與2017年全年145億元比較，跌幅高見85%。

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