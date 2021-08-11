低價吸納酒店投資怎計數？ 名家專區 10:00 2021/08/11 分享： 疫情下酒店成最受衝擊的物業，而近兩星期卻一連錄得兩宗酒店買賣成交。除了因物業價格回調外，酒店亦可有改裝空間，令投資價值更大。受疫情影響，酒店買賣極為淡靜，資料顯示，去年全年僅錄22.4億元酒店成交，較2019年82.5億元，跌約73%，若與2017年全年145億元比較，跌幅高見85%。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 【投資攻略】泓亮張翹楚︰如果今年樓價都升5%至7% 明年通關後會否更利害？ 2021/07/26 【投資攻略】泓亮張翹楚︰如果今年樓價都升5%至7% 明年通關後會否更利害？ 【投資攻略】世邦甄浚岷︰外資活躍 工商舖全年成交料900億 2021/08/02 【投資攻略】世邦甄浚岷︰外資活躍 工商舖全年成交料900億 你可能感興趣 【投資攻略】泓亮張翹楚︰如果今年樓價都升5%至7% 明年通關後會否更利害？ 22:43 2021/07/26 【投資攻略】泓亮張翹楚︰如果今年樓價都升5%至7% 明年通關後會否更利害？ 【投資攻略】世邦甄浚岷︰外資活躍 工商舖全年成交料900億 08:00 2021/08/02 【投資攻略】世邦甄浚岷︰外資活躍 工商舖全年成交料900億 最新專欄文章 8月新盤選擇多 準買家宜貨比三家 2021/08/10 8月新盤選擇多 準買家宜貨比三家 天水圍新盤值唔值得投資？ 2021/08/09 天水圍新盤值唔值得投資？ 屯馬綫效應 舖位市場率先受惠？ 2021/08/06 屯馬綫效應 舖位市場率先受惠？ 銀行按揭戰升溫 為樓市助攻？ 2021/08/05 銀行按揭戰升溫 為樓市助攻？ 全幢工廈成投資者熱捧對象 2021/08/04 全幢工廈成投資者熱捧對象 樓價 基金 酒店 土瓜灣 尖沙咀