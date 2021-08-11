數日自救變清倉 政治止血免受查？ 名家專區 2021/08/11 分享： 教協近日遭內地官媒狠批「毒瘤」，港府終止合作關係，過去一周連出多招自救，昨日連會員大會都未及召開，即突然宣布解散。究竟何事令教協於數日內，從急救轉為極速清倉止蝕？ 教協昨日的記者會，全部20名理事會一齊 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 教協解散 馮偉華：四方批評壓力大 今日 教協解散 馮偉華：四方批評壓力大 會所購物暫維持 停接電器新定單 今日 會所購物暫維持 停接電器新定單 教協擁逾15物業 市值達4.5億 今日 教協擁逾15物業 市值達4.5億 你可能感興趣 教協解散 馮偉華：四方批評壓力大 今日 01:00 教協解散 馮偉華：四方批評壓力大 會所購物暫維持 停接電器新定單 今日 01:00 會所購物暫維持 停接電器新定單 教協擁逾15物業 市值達4.5億 今日 01:00 教協擁逾15物業 市值達4.5億 最新專欄文章 有政戲 - 選委會選舉3特點 特首戰不惡鬥 2021/08/10 選委會選舉3特點 特首戰不惡鬥 有政戲 - 港府奧運英雄歡迎會 下周登場 2021/08/09 港府奧運英雄歡迎會 下周登場 有政戲 - 教協3招自救 退涉外組織推動國情 2021/08/06 教協3招自救 退涉外組織推動國情 有政戲 - 港無煞停廣東「回港易」 有何考量 2021/08/05 港無煞停廣東「回港易」 有何考量 有政戲 - 選委戰建制大包圍 林鄭財爺分途出擊 2021/08/04 選委戰建制大包圍 林鄭財爺分途出擊 政治 教協 教育局 支聯會