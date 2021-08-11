  • 29°C
香港時間 : 2021811日 (週三) 01:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

數日自救變清倉 政治止血免受查？

名家專區 2021/08/11

分享：

教協近日遭內地官媒狠批「毒瘤」，港府終止合作關係，過去一周連出多招自救，昨日連會員大會都未及召開，即突然宣布解散。究竟何事令教協於數日內，從急救轉為極速清倉止蝕？

教協昨日的記者會，全部20名理事會一齊

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

相關文章

教協解散 馮偉華：四方批評壓力大
今日
教協解散 馮偉華：四方批評壓力大
會所購物暫維持 停接電器新定單
今日
會所購物暫維持 停接電器新定單
教協擁逾15物業 市值達4.5億
今日
教協擁逾15物業 市值達4.5億

你可能感興趣

教協解散 馮偉華：四方批評壓力大
今日 01:00
教協解散 馮偉華：四方批評壓力大
會所購物暫維持 停接電器新定單
今日 01:00
會所購物暫維持 停接電器新定單
教協擁逾15物業 市值達4.5億
今日 01:00
教協擁逾15物業 市值達4.5億

最新專欄文章

有政戲 - 選委會選舉3特點 特首戰不惡鬥
2021/08/10
選委會選舉3特點 特首戰不惡鬥
有政戲 - 港府奧運英雄歡迎會 下周登場
2021/08/09
港府奧運英雄歡迎會 下周登場
有政戲 - 教協3招自救 退涉外組織推動國情
2021/08/06
教協3招自救 退涉外組織推動國情
有政戲 - 港無煞停廣東「回港易」 有何考量
2021/08/05
港無煞停廣東「回港易」 有何考量
有政戲 - 選委戰建制大包圍 林鄭財爺分途出擊
2021/08/04
選委戰建制大包圍 林鄭財爺分途出擊
政治 教協 教育局 支聯會

上一篇文章

港體育晉級產業化 東奧佳績成催化劑

下一篇文章

群體免疫不似預期 慎防觸發美股調整浪
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版