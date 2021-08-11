十二厘股息無憂！ 名家專區 02:30 2021/08/11 分享： 美股道指早一晚略為回落後，周二晚上略見反彈，但午市只是回升了一百多點，早一晚強勢的納指則反而有回吐。資金仍在輪流炒上炒落。不過，早前弱勢的中港股市則續有些買氣，上證指數和恒指昨日均上升了逾一個巴仙，前 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 新寵舊愛續紛發盈喜！ 2021/08/10 新寵舊愛續紛發盈喜！ 投資坐標 - 盈利勁增估值卻偏低！ 2021/08/06 盈利勁增估值卻偏低！ 投資坐標 - 小型化工股盈利大爆升！ 2021/08/04 小型化工股盈利大爆升！ 投資坐標 - 消費和買股更爽手？ 2021/08/03 消費和買股更爽手？ 投資坐標 - 盈利爆升幾倍準備分拆！ 2021/07/30 盈利爆升幾倍準備分拆！ 東岳集團（00189） 葉氏化工（00408） 鴻興印刷（00450） 珠江船務（00560） 騰訊控股（00700） 理文化工（00746） 青建國際（01240） 阿里巴巴－SW（09988） 大灣區 美元