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十二厘股息無憂！

名家專區 02:30 2021/08/11

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美股道指早一晚略為回落後，周二晚上略見反彈，但午市只是回升了一百多點，早一晚強勢的納指則反而有回吐。資金仍在輪流炒上炒落。不過，早前弱勢的中港股市則續有些買氣，上證指數和恒指昨日均上升了逾一個巴仙，前

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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