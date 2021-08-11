【名家談內銀】長勝將軍劉國傑：經濟反彈，從內銀揀復甦股！（附名家投資心法） 財金猛人追蹤 08:33 2021/08/11 分享： 今年以來，多個大行業或板塊，特別是內房及互聯網股，投資者避之則吉，乃因行業受政策監管，即使內銀也受讓利市場以助經濟復甦所累。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 曾淵滄 受監管行業「忘記初心」 兵荒馬亂揀避險收息股 2021/08/09 曾淵滄 受監管行業「忘記初心」 兵荒馬亂揀避險收息股 【電子消費券】未能出外旅行？名家鄭子豐：刺激本地消費！（附名家國策點評） 2021/08/07 【電子消費券】未能出外旅行？名家鄭子豐：刺激本地消費！（附名家國策點評） 曾淵滄：要有更多競爭，反壟斷才會平息！ 2021/08/09 曾淵滄：要有更多競爭，反壟斷才會平息！ 【名家看監管】基金名家李浩德：今年投資要跟政策走！（附名家揀股心法） 2021/08/09 【名家看監管】基金名家李浩德：今年投資要跟政策走！（附名家揀股心法） 你可能感興趣 曾淵滄 受監管行業「忘記初心」 兵荒馬亂揀避險收息股 00:01 2021/08/09 曾淵滄 受監管行業「忘記初心」 兵荒馬亂揀避險收息股 【電子消費券】未能出外旅行？名家鄭子豐：刺激本地消費！（附名家國策點評） 13:25 2021/08/07 【電子消費券】未能出外旅行？名家鄭子豐：刺激本地消費！（附名家國策點評） 曾淵滄：要有更多競爭，反壟斷才會平息！ 19:06 2021/08/09 曾淵滄：要有更多競爭，反壟斷才會平息！ 最新專欄文章 【名家看歐股】黃國英：睇好呢間公司嘅鏡片技術！ 今日 【名家看歐股】黃國英：睇好呢間公司嘅鏡片技術！ 【名家看車股】曾淵滄：唔知最後邊個跑出 電動車股買齊晒！（附名家投資心法） 2021/08/10 【名家看車股】曾淵滄：唔知最後邊個跑出 電動車股買齊晒！（附名家投資心法） 曾淵滄：要有更多競爭，反壟斷才會平息！ 2021/08/09 曾淵滄：要有更多競爭，反壟斷才會平息！ 【名家看監管】基金名家李浩德：今年投資要跟政策走！（附名家揀股心法） 2021/08/09 【名家看監管】基金名家李浩德：今年投資要跟政策走！（附名家揀股心法） 【名家評國策】曾淵滄：唔俾補習係大改革！ 2021/08/07 【名家評國策】曾淵滄：唔俾補習係大改革！ 人物專訪 劉國傑 財富及資產管理 基金 信用卡貸款 零售 金融 銀行 中國 招商銀行（03968）