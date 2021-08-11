  • 28°C
香港時間 : 2021811日 (週三) 09:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【名家談內銀】長勝將軍劉國傑：經濟反彈，從內銀揀復甦股！（附名家投資心法）

財金猛人追蹤 08:33 2021/08/11

分享：

今年以來，多個大行業或板塊，特別是內房及互聯網股，投資者避之則吉，乃因行業受政策監管，即使內銀也受讓利市場以助經濟復甦所累。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

相關文章

曾淵滄 受監管行業「忘記初心」 兵荒馬亂揀避險收息股
2021/08/09
曾淵滄 受監管行業「忘記初心」 兵荒馬亂揀避險收息股
【電子消費券】未能出外旅行？名家鄭子豐：刺激本地消費！（附名家國策點評）
2021/08/07
【電子消費券】未能出外旅行？名家鄭子豐：刺激本地消費！（附名家國策點評）
曾淵滄：要有更多競爭，反壟斷才會平息！
2021/08/09
曾淵滄：要有更多競爭，反壟斷才會平息！
【名家看監管】基金名家李浩德：今年投資要跟政策走！（附名家揀股心法）
2021/08/09
【名家看監管】基金名家李浩德：今年投資要跟政策走！（附名家揀股心法）

你可能感興趣

曾淵滄 受監管行業「忘記初心」 兵荒馬亂揀避險收息股
00:01 2021/08/09
曾淵滄 受監管行業「忘記初心」 兵荒馬亂揀避險收息股
【電子消費券】未能出外旅行？名家鄭子豐：刺激本地消費！（附名家國策點評）
13:25 2021/08/07
【電子消費券】未能出外旅行？名家鄭子豐：刺激本地消費！（附名家國策點評）
曾淵滄：要有更多競爭，反壟斷才會平息！
19:06 2021/08/09
曾淵滄：要有更多競爭，反壟斷才會平息！

最新專欄文章

【名家看歐股】黃國英：睇好呢間公司嘅鏡片技術！
今日
【名家看歐股】黃國英：睇好呢間公司嘅鏡片技術！
【名家看車股】曾淵滄：唔知最後邊個跑出 電動車股買齊晒！（附名家投資心法）
2021/08/10
【名家看車股】曾淵滄：唔知最後邊個跑出 電動車股買齊晒！（附名家投資心法）
曾淵滄：要有更多競爭，反壟斷才會平息！
2021/08/09
曾淵滄：要有更多競爭，反壟斷才會平息！
【名家看監管】基金名家李浩德：今年投資要跟政策走！（附名家揀股心法）
2021/08/09
【名家看監管】基金名家李浩德：今年投資要跟政策走！（附名家揀股心法）
【名家評國策】曾淵滄：唔俾補習係大改革！
2021/08/07
【名家評國策】曾淵滄：唔俾補習係大改革！
人物專訪 劉國傑 財富及資產管理 基金 信用卡貸款 零售 金融 銀行 中國 招商銀行（03968）

下一篇文章

【疫情分析】瑞銀汪濤：倘就業未理想 儲局或延遲縮減QE
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版