【技術分析】內銀內房股接力反彈 恒指見反彈高位望再上（第二版）

港股今早低開逾百點後反覆向好，重磅藍籌科技股昨全綫勁彈後，今早窄幅整固。藍籌內房、內銀為首傳統股接力反彈，推升恒指早段曾倒升200點，暫高見26822，明顯高於上周三反彈市高位約26650，有蓄勢再上之勢。

恒指今早亦升越現約處26641點的20天綫，短綫走勢進一步改善。早市尾段大市升幅收窄，恒指中午收報26661，升55點或0.2%，仍略高於上周反彈高位及20天綫。恒指再上，暫以27000點心理關口為初步阻力。

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圖表上看，以恒指今年2月中高位31183，回落至7月底低位24748，6,400多點跌幅按黃金分割量度，反彈38.2%的下一目標約為27200，突破進一步上闖。

恒大 （03333） 昨晚確認洽談出售資產減債，市場對重債內房爆褒憂慮急紓緩，恒大勁彈逾一成，內房股板塊近全綫回升。4大藍籌內房股中國海外 （00688） 、華潤地產 （01109） 、龍湖地產 （00960） 、碧桂園 （02007） 及旗下物管股碧桂園服務 （06098） ，早段分別急漲最多5%至10%，中午收市升3%至9%。

中金昨率先發表報告，指利淡內房股的消息已經充分反映，政策調控壓力有機會逐漸紓緩，內房股或迎來一波反彈行情。

近日表現低沉的內銀股，亦接力成升市另一火車頭。建行 （00939） 及工行 （01398） 曾升逾2%，中行 （03988） 及交行 （03328） 亦曾升約1%，合力推動恒指向上。

北水有加快回流迹象。港股通半日約40億元淨流入，相對昨日同時段吸資額約13億元，增逾2倍。

撰文：劉德斌