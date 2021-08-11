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【績前發力】內銀中期業績趨勢 5圖看清

研究報告 12:47 2021/08/11

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恒指自二萬六回升，今日內銀內房給力，息高＋業績大幅改善的內銀績前造好，強勢孖寶招銀 （03968） 及郵儲行 （01658） 分別升逾3%及5%，其餘建行 （00939） 、工行 （01398） 、中行 （03988） 、農行 （01288） 亦躍躍欲動，本篇將焦點內銀行業前景。

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欄名 : 大行有路捉

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