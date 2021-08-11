【績前發力】內銀中期業績趨勢 5圖看清 研究報告 12:47 2021/08/11 分享： 恒指自二萬六回升，今日內銀內房給力，息高＋業績大幅改善的內銀績前造好，強勢孖寶招銀 （03968） 及郵儲行 （01658） 分別升逾3%及5%，其餘建行 （00939） 、工行 （01398） 、中行 （03988） 、農行 （01288） 亦躍躍欲動，本篇將焦點內銀行業前景。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【行業分析】建築業重返正軌 受惠內地財政債券發行量增 今日 【行業分析】建築業重返正軌 受惠內地財政債券發行量增 【拐點捕捉】當心美國經濟盛極而衰 2021/08/10 【拐點捕捉】當心美國經濟盛極而衰 【通脹系列】美國通帳關二手車事？ 2021/08/10 【通脹系列】美國通帳關二手車事？ 官媒示警 半導體股玩完了嗎？ 第四版 2021/08/09 官媒示警 半導體股玩完了嗎？ 第四版 【行業分析】國家推動全民健身 體品股潛力大 2021/08/05 【行業分析】國家推動全民健身 體品股潛力大 營收 中國 銀行 經濟數據表現 投資推介 個股分析 市場動向 宏觀分析 大行報告 港股