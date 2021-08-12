【名家分析】洪灝：如因新經濟股平就買，邏輯係錯！ 財金猛人追蹤 07:18 2021/08/12 分享： 內地近日加強對不同板塊的監管，騰訊 （00700） 曾被視為「ATM」中最安全的一間公司，惟內地新華社旗下《經濟參考報》8月3日刊文，點名騰訊王牌遊戲《王者榮耀》，並批評電子遊戲為「精神鴉片」，一度令騰訊單日急跌1成，雖然文章其後刪去「精神鴉片」等字眼，但亦令整體遊戲板塊前景蒙上陰影。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 曾淵滄 受監管行業「忘記初心」 兵荒馬亂揀避險收息股 2021/08/09 曾淵滄 受監管行業「忘記初心」 兵荒馬亂揀避險收息股 你可能感興趣 曾淵滄 受監管行業「忘記初心」 兵荒馬亂揀避險收息股 00:01 2021/08/09 曾淵滄 受監管行業「忘記初心」 兵荒馬亂揀避險收息股 最新專欄文章 【名家看內房】人口增速放慢？瑞銀胡一帆：反令住房需求更旺！（附名家國策點評） 今日 【名家看內房】人口增速放慢？瑞銀胡一帆：反令住房需求更旺！（附名家國策點評） 【名家談內銀】長勝將軍劉國傑：經濟反彈，從內銀揀復甦股！（附名家投資心法） 2021/08/11 【名家談內銀】長勝將軍劉國傑：經濟反彈，從內銀揀復甦股！（附名家投資心法） 【名家看歐股】黃國英：睇好呢間公司嘅鏡片技術！ 2021/08/11 【名家看歐股】黃國英：睇好呢間公司嘅鏡片技術！ 【名家看車股】曾淵滄：唔知最後邊個跑出 電動車股買齊晒！（附名家投資心法） 2021/08/10 【名家看車股】曾淵滄：唔知最後邊個跑出 電動車股買齊晒！（附名家投資心法） 曾淵滄：要有更多競爭，反壟斷才會平息！ 2021/08/09 曾淵滄：要有更多競爭，反壟斷才會平息！ 新經濟股 洪灝 經濟 遊戲 企業文化 阿里巴巴 板塊 騰訊 新經濟 中國