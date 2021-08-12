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【名家分析】洪灝：如因新經濟股平就買，邏輯係錯！

財金猛人追蹤 07:18 2021/08/12

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內地近日加強對不同板塊的監管，騰訊 （00700） 曾被視為「ATM」中最安全的一間公司，惟內地新華社旗下《經濟參考報》8月3日刊文，點名騰訊王牌遊戲《王者榮耀》，並批評電子遊戲為「精神鴉片」，一度令騰訊單日急跌1成，雖然文章其後刪去「精神鴉片」等字眼，但亦令整體遊戲板塊前景蒙上陰影。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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