石油仍有排玩 沙特阿美有望站到最後 國際 18:35 2021/08/11 分享： 新冠肺炎疫情令石油需求霎時間暴挫，去年4月期油結算日，油價破天荒見負數的一幕，相信很多人仍歷歷在目，相隔超過一年，沙特阿美（Saudi Aramco）已完全走出陰霾，最新季度業績相當亮麗，集團純利按年急升近300%至255億美元，勝市場預期。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 7成接種率效果不似預期 慎防觸發調整浪 2021/08/10 7成接種率效果不似預期 慎防觸發調整浪 美斯含淚告別 巴塞名利雙失 2021/08/08 美斯含淚告別 巴塞名利雙失 Robinhood狂升熔斷 Gamestop事件重演？ 2021/08/05 Robinhood狂升熔斷 Gamestop事件重演？ 美國體操名將拜爾斯 逆境成就傳奇 2021/08/06 美國體操名將拜爾斯 逆境成就傳奇 Archegos爆倉嚴重損手 瑞信報告揭來龍去脈 2021/08/04 Archegos爆倉嚴重損手 瑞信報告揭來龍去脈 你可能感興趣 7成接種率效果不似預期 慎防觸發調整浪 19:20 2021/08/10 7成接種率效果不似預期 慎防觸發調整浪 美斯含淚告別 巴塞名利雙失 23:25 2021/08/08 美斯含淚告別 巴塞名利雙失 Robinhood狂升熔斷 Gamestop事件重演？ 21:39 2021/08/05 Robinhood狂升熔斷 Gamestop事件重演？ 最新專欄文章 國金札記 - 群體免疫不似預期 慎防觸發美股調整浪 今日 群體免疫不似預期 慎防觸發美股調整浪 7成接種率效果不似預期 慎防觸發調整浪 2021/08/10 7成接種率效果不似預期 慎防觸發調整浪 國金札記 - 東奧落幕有驚無險 抗疫比賽又再開始 2021/08/10 東奧落幕有驚無險 抗疫比賽又再開始 東京奧運有驚無險結束 抗疫比賽又再開始 2021/08/09 東京奧運有驚無險結束 抗疫比賽又再開始 國金札記 - 美斯告別西甲 巴塞名利雙失 2021/08/09 美斯告別西甲 巴塞名利雙失 政治 氣候暖化 ESG 沙特阿拉伯 石油輸出國組織 石油 綠色力量 綠色投資