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石油仍有排玩 沙特阿美有望站到最後

國際 18:35 2021/08/11

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新冠肺炎疫情令石油需求霎時間暴挫，去年4月期油結算日，油價破天荒見負數的一幕，相信很多人仍歷歷在目，相隔超過一年，沙特阿美（Saudi Aramco）已完全走出陰霾，最新季度業績相當亮麗，集團純利按年急升近300%至255億美元，勝市場預期。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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