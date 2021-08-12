【政策受惠股】中藥板塊新機遇 研究報告 08:42 2021/08/12 分享： 政策導向是驅動醫藥板塊表現的決定因素，最近，國家衞生健康委等部門聯合發布相關意見，進一步加強綜合醫院中醫藥工作、促進綜合醫院中西醫協同發展。加上近年，隨著中醫相關政策不斷落地，中醫藥行業迎來的機遇值得留意,本港上市的中藥股,可留意白雲山 （00874） 、華潤醫藥 （03320） 、同仁堂科技 （01666） 、神威藥業 （02877） 。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【幣策追蹤】美元強勢背後 美國收水啟示 今日 【幣策追蹤】美元強勢背後 美國收水啟示 【新經濟機遇】20萬以下電動車料成新寵 今日 【新經濟機遇】20萬以下電動車料成新寵 【深度分析】內銀中期業績趨勢 5圖看清 2021/08/11 【深度分析】內銀中期業績趨勢 5圖看清 【捕捉拐點】基建板塊 蓄勢待發 2021/08/11 【捕捉拐點】基建板塊 蓄勢待發 【拐點捕捉】當心美國經濟盛極而衰 2021/08/10 【拐點捕捉】當心美國經濟盛極而衰 神威藥業（02877） 疫情 治療 港股 同仁堂國藥（03613） 產品 華潤醫藥（03320） 同仁堂科技（01666） 白雲山（00874） 中醫