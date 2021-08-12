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【政策受惠股】中藥板塊新機遇

研究報告 08:42 2021/08/12

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政策導向是驅動醫藥板塊表現的決定因素，最近，國家衞生健康委等部門聯合發布相關意見，進一步加強綜合醫院中醫藥工作、促進綜合醫院中西醫協同發展。加上近年，隨著中醫相關政策不斷落地，中醫藥行業迎來的機遇值得留意,本港上市的中藥股,可留意白雲山 （00874） 、華潤醫藥 （03320） 、同仁堂科技 （01666） 、神威藥業 （02877）

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欄名 : 大行有路捉

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