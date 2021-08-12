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【幣策追蹤】美元強勢背後 美國收水啟示

研究報告 12:59 2021/08/12

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美元表現對股債滙等資產價格極具影響性，美元的強勢又要看美聯儲的決策，再看美國通脹、就業、經濟增長趨勢都是美聯儲下一步的重要考量。美國聯儲局副主席克拉里達（Richard Clarida）上周三（4/8）講話提到加息談話扭轉美元頹勢。大行中金判斷，美元通帳回落程度或有限，市場存在提前加息擔憂，以支持美元。

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欄名 : 大行有路捉

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