【幣策追蹤】美元強勢背後 美國收水啟示 研究報告 12:59 2021/08/12 分享： 美元表現對股債滙等資產價格極具影響性，美元的強勢又要看美聯儲的決策，再看美國通脹、就業、經濟增長趨勢都是美聯儲下一步的重要考量。美國聯儲局副主席克拉里達（Richard Clarida）上周三（4/8）講話提到加息談話扭轉美元頹勢。大行中金判斷，美元通帳回落程度或有限，市場存在提前加息擔憂，以支持美元。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【新經濟機遇】20萬以下電動車料成新寵 今日 【新經濟機遇】20萬以下電動車料成新寵 【政策受惠股】中藥板塊新機遇 今日 【政策受惠股】中藥板塊新機遇 【深度分析】內銀中期業績趨勢 5圖看清 2021/08/11 【深度分析】內銀中期業績趨勢 5圖看清 【捕捉拐點】基建板塊 蓄勢待發 2021/08/11 【捕捉拐點】基建板塊 蓄勢待發 【拐點捕捉】當心美國經濟盛極而衰 2021/08/10 【拐點捕捉】當心美國經濟盛極而衰 貨幣政策 經濟數據表現 就業人數 美國聯儲局 美國 議息 美元 市場動向 大行報告 通脹