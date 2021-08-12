曾淵滄︰反壟斷引入更多競爭才平息 名家專區 2021/08/12 分享： 內地加強監管，資深投資者曾淵滄在接受本報專訪時認為，近期多個行業如互聯網、教育股「出事」皆有一個共通點，正是：「忘記初心！」他提到，炒股票除了要注意經濟形勢，還要從政治角度去理解。 他表示：「近個幾月大 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 鄭耀宗 陳紫瑩 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 施羅德Keith Wade：美國消費明年顯著降溫 2021/08/11 施羅德Keith Wade：美國消費明年顯著降溫 光銀林樵基：中國外貿活動增速放緩 2021/08/10 光銀林樵基：中國外貿活動增速放緩 安投王浩然：無糖飲品成投資風口 2021/08/06 安投王浩然：無糖飲品成投資風口 專訪 - 摩通私銀鄭子豐︰幣策趨正常 政策促創新 2021/08/05 摩通私銀鄭子豐︰幣策趨正常 政策促創新 施羅德佘康如：看好網購及再生能源 2021/08/04 施羅德佘康如：看好網購及再生能源 中國 經濟 騰訊 阿里巴巴 反壟斷 曾淵滄 新世界發展（00017） 騰訊控股（00700） 中國恒大（03333） 美團－W（03690）