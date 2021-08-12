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曾淵滄︰反壟斷引入更多競爭才平息

名家專區 2021/08/12

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內地加強監管，資深投資者曾淵滄在接受本報專訪時認為，近期多個行業如互聯網、教育股「出事」皆有一個共通點，正是：「忘記初心！」他提到，炒股票除了要注意經濟形勢，還要從政治角度去理解。

他表示：「近個幾月大

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撰文 : 鄭耀宗
陳紫瑩

欄名 : 名家觀點

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