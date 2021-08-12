英國財相功高蓋主 約翰遜動殺機？

英國的新冠肺炎疫情已見緩和，上月起全面解封。正當英國首相約翰遜（Boris Johnson）以為可鬆一口氣之際，當地政壇卻在醞釀新一輪震盪，矛頭直指疫情期間人氣急升的財相辛偉誠（Rishi Sunak）。

...