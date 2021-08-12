英國財相功高蓋主 約翰遜動殺機？ 國際 16:05 2021/08/12 分享： 英國的新冠肺炎疫情已見緩和，上月起全面解封。正當英國首相約翰遜（Boris Johnson）以為可鬆一口氣之際，當地政壇卻在醞釀新一輪震盪，矛頭直指疫情期間人氣急升的財相辛偉誠（Rishi Sunak）。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 石油仍有排玩 沙特阿美有望站到最後 2021/08/11 石油仍有排玩 沙特阿美有望站到最後 7成接種率效果不似預期 慎防觸發調整浪 2021/08/10 7成接種率效果不似預期 慎防觸發調整浪 美斯含淚告別 巴塞名利雙失 2021/08/08 美斯含淚告別 巴塞名利雙失 Robinhood狂升熔斷 Gamestop事件重演？ 2021/08/05 Robinhood狂升熔斷 Gamestop事件重演？ Archegos爆倉嚴重損手 瑞信報告揭來龍去脈 2021/08/04 Archegos爆倉嚴重損手 瑞信報告揭來龍去脈 你可能感興趣 石油仍有排玩 沙特阿美有望站到最後 18:35 2021/08/11 石油仍有排玩 沙特阿美有望站到最後 7成接種率效果不似預期 慎防觸發調整浪 19:20 2021/08/10 7成接種率效果不似預期 慎防觸發調整浪 美斯含淚告別 巴塞名利雙失 23:25 2021/08/08 美斯含淚告別 巴塞名利雙失 最新專欄文章 國金札記 - 石油仍有需求 沙特阿美可站到最後？ 今日 石油仍有需求 沙特阿美可站到最後？ 石油仍有排玩 沙特阿美有望站到最後 2021/08/11 石油仍有排玩 沙特阿美有望站到最後 國金札記 - 群體免疫不似預期 慎防觸發美股調整浪 2021/08/11 群體免疫不似預期 慎防觸發美股調整浪 7成接種率效果不似預期 慎防觸發調整浪 2021/08/10 7成接種率效果不似預期 慎防觸發調整浪 國金札記 - 東奧落幕有驚無險 抗疫比賽又再開始 2021/08/10 東奧落幕有驚無險 抗疫比賽又再開始 經濟 財政政策 疫情 約翰遜 英國保守黨 出入境管制 英鎊 稅務 英國