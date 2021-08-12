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恒大洽售資產 能否雨過天青？

名家專區 2021/08/12

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恒大（03333）證實探討出售恒大物業（06666）及恒大汽車（00708）等部分權益，並傳出萬科（02202）牽頭財團有意收購恒大物業，似乎為恒大債務問題帶來曙光，恒大系股份應聲反彈。但這是否意味恒

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撰文 : 袁諾曦

欄名 : 交易講場

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