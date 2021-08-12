恒大洽售資產 能否雨過天青？ 名家專區 2021/08/12 分享： 恒大（03333）證實探討出售恒大物業（06666）及恒大汽車（00708）等部分權益，並傳出萬科（02202）牽頭財團有意收購恒大物業，似乎為恒大債務問題帶來曙光，恒大系股份應聲反彈。但這是否意味恒 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 袁諾曦 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 騰訊食雞概念股韓上市 低見10倍PE？ 2021/08/11 騰訊食雞概念股韓上市 低見10倍PE？ 交易講場 - 醫療保健未憂監管風暴？ 4大原因 2021/08/10 醫療保健未憂監管風暴？ 4大原因 交易講場 - 微信也響警號 騰訊再捲監管漩渦 2021/08/09 微信也響警號 騰訊再捲監管漩渦 交易講場 - 監管陰霾籠罩 國策市下怎部署？ 2021/08/07 監管陰霾籠罩 國策市下怎部署？ 交易講場 - 快手將公布季績 股價續創新低 2021/08/06 快手將公布季績 股價續創新低 中國恒大（03333） 恒大物業（06666） 恒大汽車（00708） 恒騰網絡（00136） 萬科企業（02202） 泰禾集團（深：000732） 藍光發展（滬：600466） 人民幣 銀行