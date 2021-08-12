李嘉誠不再做選委 拆解背後謎團

1,500人選委會改選，提名期今天結束，消息指長和系資深顧問李嘉誠不再參選做選委。有商界重量級人士指，李嘉誠上屆已堅持不提名任何一位特首候選人，今屆索性不做選委，並不令人意外。

這位商界中人指，改革後的

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