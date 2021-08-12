李嘉誠不再做選委 拆解背後謎團 名家專區 2021/08/12 分享： 1,500人選委會改選，提名期今天結束，消息指長和系資深顧問李嘉誠不再參選做選委。有商界重量級人士指，李嘉誠上屆已堅持不提名任何一位特首候選人，今屆索性不做選委，並不令人意外。 這位商界中人指，改革後的 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 數日自救變清倉 政治止血免受查？ 2021/08/11 數日自救變清倉 政治止血免受查？ 有政戲 - 選委會選舉3特點 特首戰不惡鬥 2021/08/10 選委會選舉3特點 特首戰不惡鬥 有政戲 - 港府奧運英雄歡迎會 下周登場 2021/08/09 港府奧運英雄歡迎會 下周登場 有政戲 - 教協3招自救 退涉外組織推動國情 2021/08/06 教協3招自救 退涉外組織推動國情 有政戲 - 港無煞停廣東「回港易」 有何考量 2021/08/05 港無煞停廣東「回港易」 有何考量 選舉 李嘉誠 選舉委員會界別分組選舉 長和（00001） 九龍倉集團（00004） 恒隆集團（00010） 恒基地產（00012） 新鴻基地產（00016） 新世界發展（00017） 信和置業（00083）