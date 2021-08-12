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【名家看內房】人口增速放慢？瑞銀胡一帆：反令住房需求更旺！（附名家國策點評）

財金猛人追蹤 08:22 2021/08/12

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內房股大反彈，據內媒指，國內自然資源部本周三召開閉門會議，會議內容指出，單宗住宅用地溢價率不得超過15%，亦不允許通過提高起拍價方式調整溢價率，意味房企土地成本得以控制。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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