【名家看內房】人口增速放慢？瑞銀胡一帆：反令住房需求更旺！（附名家國策點評） 財金猛人追蹤 08:22 2021/08/12 分享： 內房股大反彈，據內媒指，國內自然資源部本周三召開閉門會議，會議內容指出，單宗住宅用地溢價率不得超過15%，亦不允許通過提高起拍價方式調整溢價率，意味房企土地成本得以控制。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 曾淵滄 受監管行業「忘記初心」 兵荒馬亂揀避險收息股 2021/08/09 曾淵滄 受監管行業「忘記初心」 兵荒馬亂揀避險收息股 【名家看車股】晶片荒誰受累？瑞銀胡一帆：汽車業衝擊最嚴重！（附名家國策點評） 2021/08/05 【名家看車股】晶片荒誰受累？瑞銀胡一帆：汽車業衝擊最嚴重！（附名家國策點評） 【名家看監管】基金名家李浩德：今年投資要跟政策走！（附名家揀股心法） 2021/08/09 【名家看監管】基金名家李浩德：今年投資要跟政策走！（附名家揀股心法） 曾淵滄：要有更多競爭，反壟斷才會平息！ 2021/08/09 曾淵滄：要有更多競爭，反壟斷才會平息！ 【電子消費券】未能出外旅行？名家鄭子豐：刺激本地消費！（附名家國策點評） 2021/08/07 【電子消費券】未能出外旅行？名家鄭子豐：刺激本地消費！（附名家國策點評） 你可能感興趣 曾淵滄 受監管行業「忘記初心」 兵荒馬亂揀避險收息股 00:01 2021/08/09 曾淵滄 受監管行業「忘記初心」 兵荒馬亂揀避險收息股 【名家看車股】晶片荒誰受累？瑞銀胡一帆：汽車業衝擊最嚴重！（附名家國策點評） 19:23 2021/08/05 【名家看車股】晶片荒誰受累？瑞銀胡一帆：汽車業衝擊最嚴重！（附名家國策點評） 【名家看監管】基金名家李浩德：今年投資要跟政策走！（附名家揀股心法） 17:46 2021/08/09 【名家看監管】基金名家李浩德：今年投資要跟政策走！（附名家揀股心法） 最新專欄文章 【名家分析】洪灝：如因新經濟股平就買，邏輯係錯！ 今日 【名家分析】洪灝：如因新經濟股平就買，邏輯係錯！ 【名家談內銀】長勝將軍劉國傑：經濟反彈，從內銀揀復甦股！（附名家投資心法） 2021/08/11 【名家談內銀】長勝將軍劉國傑：經濟反彈，從內銀揀復甦股！（附名家投資心法） 【名家看歐股】黃國英：睇好呢間公司嘅鏡片技術！ 2021/08/11 【名家看歐股】黃國英：睇好呢間公司嘅鏡片技術！ 【名家看車股】曾淵滄：唔知最後邊個跑出 電動車股買齊晒！（附名家投資心法） 2021/08/10 【名家看車股】曾淵滄：唔知最後邊個跑出 電動車股買齊晒！（附名家投資心法） 曾淵滄：要有更多競爭，反壟斷才會平息！ 2021/08/09 曾淵滄：要有更多競爭，反壟斷才會平息！ 人物專訪 胡一帆 財富及資產管理 瑞銀 人口普查 中國 人口