【港交所股價】港交所季績倒退大行降目標價 股價曾失500元關（第二版）

港交所 （00388） 昨公布上半年盈利創新高，惟次季盈利按年、按季均倒退。業績後最少美銀、瑞信、野村及滙豐4家券商稍為下調目標價，引發港交所獲利盤湧現，今早股價一度大跌近半成，曾失守500元關。

港交所暫低見493元，跌近5%，中午跌幅稍為收窄至約3%，收報504元，險守500元心理關口。跌市獲大成交配合，港交所半日成交達13億元，僅次於騰訊 （00700） 及美團 （03690） ，高踞港股活躍成交榜第3位。

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美林削目標價4% 下調投資評級

港交所公布中期業績後，美林即將港交所目標價由549元，減至529元，為4家券商中下調目標價幅度最大一家。美銀並一併下調港交所投資評級，由「買入」降為「中性」。美銀指近期科技股成交下跌，而且內地收緊科企上市和監管，都令港股成交缺乏上升動力，未及市場原先預期。

瑞銀亦將港交所目標價由604元減至592元，調減幅度約2%。但瑞銀仍為市場上最看好的大行之一，維持「買入」評級不變，目標價較現股價潛在升幅約17%。

分析員普降盈利預測 整固料未完

野村將港交所目標價由514.3元，輕微下調至511.8元，下調不足1%；滙豐則將目標價，由565元微調至564元。分析員亦普遍輕微下調港交所盈利預測，彭博統計的今年每股盈利平均預測，由約11.5下調至11.2元。

筆者在今日見報專欄「透視中港美」文章「港交所盈利動力減 等整固低吸」已預期，港交所第3季日均成交，在近日監管引發動波市稍平息後勢將回落，加上大型IPO料短期轉靜，估計最快第4季復甦。盡管中長綫看好，股價短期料整固，建議待股價回落至100天綫附近，才考慮分注吸納。

撰文：劉德斌