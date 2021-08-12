樓價越升越高 買家須提防這個風險?

近月多家銀行相繼推出不同按揭優惠吸客，表面上看銀行對按揭業務仍然甚樂觀，不過由於二手樓價逼近歷史高位，銀行始終會小心評估風險，不一定來者不拒地搶做按揭。準買家必須更加量力而為，切忌盲目高追入市，日前馬鞍山便出現宗破頂價成交個案最終因為銀行估價不足而撻訂的個案，準買家損失數十萬元離場。

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