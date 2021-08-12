樓價越升越高 買家須提防這個風險? 名家專區 12:00 2021/08/12 分享： 近月多家銀行相繼推出不同按揭優惠吸客，表面上看銀行對按揭業務仍然甚樂觀，不過由於二手樓價逼近歷史高位，銀行始終會小心評估風險，不一定來者不拒地搶做按揭。準買家必須更加量力而為，切忌盲目高追入市，日前馬鞍山便出現宗破頂價成交個案最終因為銀行估價不足而撻訂的個案，準買家損失數十萬元離場。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 差一點點破萬 2021/08/04 差一點點破萬 二手市場拉鋸戰 購買力轉投新盤 2021/08/09 二手市場拉鋸戰 購買力轉投新盤 大型新盤出籠 推動樓價更上一層樓 2021/08/11 大型新盤出籠 推動樓價更上一層樓 你可能感興趣 差一點點破萬 01:00 2021/08/04 差一點點破萬 二手市場拉鋸戰 購買力轉投新盤 07:00 2021/08/09 二手市場拉鋸戰 購買力轉投新盤 大型新盤出籠 推動樓價更上一層樓 09:00 2021/08/11 大型新盤出籠 推動樓價更上一層樓 最新專欄文章 低價吸納酒店投資怎計數？ 2021/08/11 低價吸納酒店投資怎計數？ 8月新盤選擇多 準買家宜貨比三家 2021/08/10 8月新盤選擇多 準買家宜貨比三家 天水圍新盤值唔值得投資？ 2021/08/09 天水圍新盤值唔值得投資？ 屯馬綫效應 舖位市場率先受惠？ 2021/08/06 屯馬綫效應 舖位市場率先受惠？ 銀行按揭戰升溫 為樓市助攻？ 2021/08/05 銀行按揭戰升溫 為樓市助攻？ 二手市場 新港城 馬鞍山 撻訂